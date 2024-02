Eestlased võitsid sisesõudmise MM-il viis kuldmedalit

Eestlased võitsid Tšehhis kümme MM-medalit, millest viis olid kuldsed. "Mis saaks veel rõõmustavam olla, kui selline õnnestumine," vahendab alaliit koondist ja selle edukaimaid liikmeid kohapeal abistanud Viljandi sõudetreener Robert Jürimaa sõnu.

Nagu mitmel varasemal aastal, näitasid nüüdki parimat minekut viljandlased Eesti suurimaks edulootuseks oli enne tänavust mõõduvõttu juba kolm MM-kulda võitnud Doris Meinbek, kes lisas neile nüüd kaks juurde: avapäeval oli ta 19-20-aastaste naiste seas 1.31-ga parim 500, teisel päeval klassikalisel 2000 meetri distantsil.

"Kõik läks plaanipäraselt: ehkki sain viimasel sajal meetril nii-öelda kaika, jäi hea tunne sisse," rääkis avapäeva õhtul Meinbek, kes parandas isiklikku tippmarki veidi enam kui sekundiga ja oli väga rahul, et naiste klassi võitjagi oli sama tulemuse sepistanud. "See motiveerib veelgi paremaks saama, kui tead, et kõige magusamad aastad sõudjana on veel ees," arutles Meinbek.

Teine Viljandi sõudetäht Leo Muiste kogus 21-22-aastaste seas kaks medalit: 500 meetril tuli kuld ajaga 1.16,2, klassikalisel distantsil portugallase Andre Pinto järel hõbe, ajad vastavalt 5.49,9 ja 5.58,9. "Kõik käis väga kiirelt ja ei ole võrreldav kolm aastat tagasi Pariisis toimunud MMi-ga, kus sain viimati mees mehe vastu võistelda," rääkis Muiste. "Ehitasin plaani üles 500 meetri distantsile ja ei pidanud pettuma."

Niisamuti tõusis mõlemal distantsil poodiumile Gerli Endrekson (Viljandi SK), pälvides 17-18-aastaste neidude arvestuses kahel päeval hõbemedali. Kuna samaaegselt peeti ka EM ja sprindidistantsil võidutses austraallanna, riputati Endreksonile kaela EM-kuld. Alguses oleksin võinud veidi hoogsamalt liikuda, aga sõit sai väga hea, sest lõpuosas võtsin maksimaalse," ütles Endrekson, kelle jaoks oli medal meeldivaks üllatuseks.

40-44-aastaste kergekaalus naiste arvestuses sai kaks kulda Väike-Maarjast pärit Margit Vaarma, seejuures jagas ta 500 meetril esikohta türklanna Sevtün Algan Sofyaliga. 21-22-aastaste naiste arvestuses jõudis sprindis poodiumile pronksmedali pälvinud Julija Varšavskaja.

Väga hästi läks ka TÜ akadeemilise spordiklubi esindajal Kaarel Kiiveril, kes saavutas 2000 meetri distantsil hõbemedali.