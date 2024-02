MM-debüüdiks valmistuv Suumann: näha on, et tegu on olümpia-aastaga

Nii Õilme Võro kui Diana Suumann on tänavusel sisehooajal päris palju võistelnud. Viimaste nädalate jooksud lubavad arvata, et sportliku vormi kulminatsioon on võimalik saavutada just tiitlivõistlustel.

Ühiselt sisemaailmameistrivõistlustele pääsemine tähendas Tiina Toropi õpilaste jaoks topeltrõõmu. "Siis, kui esmaspäeval öeldi, et ma saan ja siis veel, et Õilme sai ka rankingu-süsteemiga, siis seda rõõmsam see oli," ütles Suumann ERR-ile. Võro lisas, et uudis andis trennideks uue motivatsiooni.

Õilme Võro senise sportlaskarjääri üheks väljapaistvamaks kordaminekuks võib lugeda mullustel Euroopa sisemeistrivõistlustel poolfinaali pääsemist. Aasta eest välja joostud tulemust 7,29 on käesoleval talvel õnnestunud sajandiku võrra parandada.

"Ma ütleks, et see Eesti rekord, ühtlasi ka minu isikliku rekordi parandus – see oli selline loomulik asi, mis oleks võinud juhtuda," ütles Võro. "Ja MM-ile pääs oli ka selline, et kuni viimase hetkeni ei teadnud ja enne hooaega ka ma mõtlesin, et ma sellest kümne küünega kinni ei hoia. Tihti sellised asjad natuke kammitsevad kestel. Kui lähed panema või midagi kindlat püüdma, siis see rikub mõnusa olemise ja soorituse ära."

Suumann jäi mullu Euroopa sisemeistrivõistlustele pääsejate seast napilt välja. 2021. aastal ta sise EM-il osales. Nüüd on võimalik ennast proovile panna maailmameistrivõistlustel – seda hooajal, kus tõkkejooksu tase päris kõrge.

"Näha on, et tegu on olümpia-aastaga. Kõik on andnud endast 100 protsenti või rohkemgi. Kõik on väga hoos," ütles tõkkejooksja. "Ja muidugi kaks maailmarekordit püstitatud lühikese aja jooksul. Ma arvan, et maailmameistrivõistluste tase on väga kõva."

Käesoleva sisehooaja maailma edetabelis asetsevad nii Võro kui Suumann esisaja piiril.