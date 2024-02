Vigastused sunnivad Rikbergi veerandfinaali avamängus avantüürile

Neljapäeval peab Cronimet võrkpalli Balti liigas esimese veerandfinaalkohtumise vigastustega hädas olev tiitlikaitsja Tartu Bigbank. Peatreener Alar Rikbergi sõnul on tõenäoline, et vähemalt üks mees ei mängi Leedus oma tavapärasel positsioonil.

Balti liigas tiitlit kaitsva Bigbanki jaoks on viimane kuu peatreener Alar Rikbergi sõnul olnud väga raske. Vigastuste tagajärjel ei saadud järjestikustes kohtumistes parimat koosseisu kokku ja nii langeti põhiturniiri lõpuga teiselt kohalt kolmandaks.

Just põhikoosseisu kuuluvate mängijate kaotamine on Tartu jaoks suur löök. Põhimehed tegelevad võrkpalliga professionaalselt, vahetusmeeste tase on madalam. Kolmapäeval asus meeskond Leedu poole teele, Amber Volley'ga kohtutakse Gargždais neljapäeval.

"Kaasa tuleb 11 mängijat, põhikoosseisu meestest ei tule Leetu Martti Juhkami, Mart Naaber ja Andris Širjakovs," rääkis Rikberg ERR-ile. "Nii [Aleksander] Eerma kui [Taavet] Leppiku puhul on see testimise mäng, kuidas nad vastu peavad. Trennis nad on saanud liigutada ja ma usun, et neid saab väljakule panna. Ma usun, et me võime näha vähemalt ühte mängijat, kes ei mängi Leedus oma traditsioonilisel positsioonil," sõnas Rikberg.

Rikberg loodab, et pühapäevases veerandfinaali kordusmängus saavad nii diagonaalründaja Širjakovs kui nurgaründaja Juhkami meeskonda aidata. "Tulemuse mõistes tahaks, et Amberiga võõrsil jääks midagi näppude vahele. Ja veerandfinaalseeria ülesehitusest tulenevalt see näppude vahele tähendab kahte geimivõitu, et saada midagigi kaasa kordusmänguks," rääkis Tartu klubi peatreener.

Praeguses seisus tähendab poolfinaali pääsemine tiitlikaitsja jaoks Rikbergi hinnangul juba suurt tulemust.