Mullu Otepääl võidutsenud Lamparter: siin on põhiline hästi hüpata

Ainsa sportlasena sel nädalavahetusel kodupubliku tuge nautida saav Kristjan Ilves on ebaõnnestunud nädalavahetuse Seefeldis selja taha jätnud ning valmis Otepääl kõrgete kohtade eest heitlema.

Neljapäevasel proovivõistlusel sai Ilves 99,5-meetrise hüppega neljanda koha, mis suusarajal tähendaks kaheksa sekundilist kaotust eelvõistlusel pikima õhulennu teinud Stefan Retteneggerile.

"Sooritasin päris viisakad hüpped. Loomulikult ma pole hetkel päris seal, kus tahaksin olla, aga ma proovin sel nädalavahetusel selle peale mitte mõelda. Teen seda, mis jalas on ja loodetavasti tulevad head hüpped ka järgmistel päevadel," ütles Ilves.

MK-sarja üldarvestuses neljandat kohta hoidev tiitlikaitsja Johannes Lamparter tuli eelvõistlusel Ilvese järel viiendaks. Otepäält on austerlasel mullusest vaid head mälestused, kui teenis siin nii esimese kui ka teise koha.

"Ma ei olnud eelmisel kahel nädalal kõige paremas vormis. Pidin jälgima oma suusavormi ja kuidas mu keha töötab. Siin on põhiline hästi hüpata ja siis on kõik võimalik," märkis austerlane.

"Suusarajal on olud külma tõttu keerulised ja aeglased. Jarl Magnus Riiber on väga heas vormis. Peame andma endast kõik, et teda võita. Pjedestaalile oleks tore jõuda."

ERR-i kanalid toovad võistlused vaatajateni kõigil kolmel päeval. Meeste 10 kilomeetri ühisstardist murdmaasõidu ülekanne algab reedel ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.30.