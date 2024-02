Kristjan Ilves on koduse MK-etapi eel lootusrikas

Otepää võõrustab sel nädalavahetusel maailma parimaid kahevõistlejaid. Kristjan Ilves jäi neljapäevase proovivõistlusega rahule ja usub, et saab kodupubliku ees kõrgete kohtade nimel kaasa rääkida.

Ilves tegi proovivõistlusel 99,5-meetrise hüppe, mis oli väärt 127,1 punkti ja andis kokkuvõttes neljanda koha. "Kogu tänase päevaga võib rahule jääda. Sooritasin päris viisakad hüpped. Loomulikult ma pole hetkel päris seal, kus tahaksin olla, aga ma proovin sel nädalavahetusel selle peale mitte mõelda. Teen seda, mis jalas on ja loodetavasti tulevad head hüpped ka järgmistel päevadel. Pigem oligi lihtsalt peas vaja puhkust hüpetele ja tänane näitas, et see tasus ära."

Millised eesmärgid on Ilves endale koduseks etapiks seadnud? "Ma pole Otepääl esikuuikus lõpetanud, et see võiks minimaalne eesmärk olla. Sealt ülespoole võtan kõik vastu. Kui nüüd vaadata neid tulemusi, mis täna olid, siis sellistes oludes on ka pjedestaalikoht võimalik. Kõik sõltub paljuski hüppest."

Ilves ootab põnevat ja tasavägist heitlust. "Tehvandi mägi on läbi aastate teatud koondistele sobivam olnud. Näiteks soomlastele, sakslastele ja kindlasti ka austerlastele. Suures pildis meeletuid muutusi pole, aga on näha, et mõned mehed tunnevad end siin mugavalt ja teevad mängu eespool huvitavamaks."

Suusaraja olude pärast ta ülearu ei muretse. "Kui nüüd ilmaennustus paika peab, siis on suusarajal oodata häid libisemisolusid. Ilmaennustus lubab miinuskraade, mõnel päeval isegi liiga palju. Praegu on olud väga kiired ja võistlemiseks suurepärased. Hüppemäel tegelikult ka. Seal on ainult tuulepoiss, mis võib vigurit teha, aga muidu tuleb ilma mõttes ilus nädalavahetus."

Reedene võistluspäev algab Otepääl kell 13.30 meeste 10 km pikkuse ühisstardist murdmaasõiduga. Meeste hüppevõistlus algab kell 15.40. Laupäeval ja pühapäeval võisteldakse traditsioonilisel Gunderseni meetodil. Võistlustele saab otsepildis kaasa elada ETV või ETV2 ning ERR-i spordiportaali vahendusel.