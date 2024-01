Väsimatu Endrekson võitis taaskord Alfa sõudevõistluse

Meeste seas üllatust ei sündinud, kui 44-aastane Tõnu Endrekson teenis oma 12. võidu. Kõrgete kohtade eest heitlesid ka kõik teised Pariisi olümpiamängudele pürgivad sõudekoondislased.

1000 meetri distantsil peetud võistluse stardist läksid kõik meeste klassi finalistid väga võrdselt liikuma. Endreksoni sõnul suutis ta siiski kõrvalt jälgida ja kontrollida vahet paadikaaslase Allar Rajaga. Endreksoni võiduajaks tuli 2:47.3, teisena lõpetas Raja ajaga 2:48.4. Kolmanda koha teenis päästja Sander Kaasik, kes lõpetas ajaga 2.48,7.

Naiste võistlusklassis pälvis võidu Doris Meinbek ajaga 3.18,0. Teine koht läks jagamisele võrdse ajaga 3.22,0 lõpetanud Krete Kooviti ja Liisu Mitti vahel.

Septembris toimunud maailmameistrivõistlustel jäi Eesti neljapaat esimesena olümpiakohast ilma ning ainus võimalus veel mängudele pilet tagada avaneb mais, kui üheksast kohast viimased kaks jagatakse Luzernis peetaval kvalifikatsiooniregatil.

"Arvan, et sellel ettevalmistusperioodil ongi kõige olulisem, nagu ka me Allariga oleme rääkinud, olla terve. Sellest võita on ikka päris palju, et treeninguid teeme ka väga korralikult ja keskendunult, aga kui natukenegi tunneme, et võib paljuks minna, siis pigem võtame kohe koormust maha," sõnas sõudekoondislane Johann Poolak.

Rio olümpiapronksid Allar Raja ja Tõnu Endrekson kaalusid möödunud aastal, kas jätkata karjääri, kuid mõistsid kiiresti, et nii motivatsiooni kui ka jõudu jagub veel Pariisi mängudeni. Vanameistrite vorm on praegu lähedal oma tippaegadele.

"Arvan, et eelmine hooaeg lasime natuke õhku vahele - mina ja Tõnu - ja nägime, et seis on tegelikult päris hea. Tõenäoliselt oli see nii, kuidas mina mäletan, et Tõnu käest küsisin, kuidas järgmine aasta tuleb ja tema silmades oli selline põlemine, et mul oli vastus olemas," rääkis Raja. "Võis järgmine päev peale MM-i istuda ergomeetri peale ja alustada uue hooaja ettevalmistust. Kõik numbrid on läinud ülesmäge ja seis on hiilgepäevade tasemel, tunne on hea."

"Kuna mõni kuu on jäänud tegelikult, ei tahaks nagu oma karjääri niimoodi lõpetada, et jääb ju hinges kripeldama see, et mis oleks kui. Selle viis-kuus kuud kannatab ära," ütles Endrekson.

Tõsiasi, et Pariisi jõudmine tähendaks Raja ja Endreksoni viimast olümpiat ning ühe ajastu lõppu, paneb rohkem pingutama ka üle-eelmisel aastal neljapaadis koha kindlustanud Johann Poolakut ja Mikhail Kushteyni.

"Allar ja Tõnu, neil on parem vorm kui eelmisel aastal. Nad on väga motiveeritud ja meie oleme ka, et seda olümpiakohta kätte saada. See on tegelikult suur au nendega võistelda, kuna neil on viimane hooaeg ja see annab natuke rohkem jõudu ka trennis, kui hakkad mõtlema sellest, et selline periood meil," sõnas Kuhsteyn.

Veteranide võistluses osales teiste seas ka sõudelegend Jüri Jaanson, kes alustas sõitu küll väga kiire tempoga, ent lõpuks tema jõud siiski rauges ja nii tuli tal vastu võtta M50+ klassi hõbemedal Aivar Jürgensoni ees.