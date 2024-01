Eesti Veemoto Liit kuulutas välja aasta sportlased

"Pärast Eesti taasiseseisvumist on meie sportlased võitnud maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt kokku 324 medalit - neist 60 maailmameistritiitlit, mis on võidetud 26 sportlase poolt. Euroopa meistritiitleid on võidetud 64. Kuuel korral on meie sportlased kuulutatud Rahvusvahelise Veemoto Föderatsiooni

UIM aasta noorsportlaseks ja aasta sportlaseks," alustas alaliidu peasekretär Algo Kuus.

"100. aasta ajalukku lähevad Haugasmäe seitse järjestikku võidetud MM-tiitlit, meie noorsportlaste ülisuur domineerimine ringrajapaatide ja jettide kõikides tiilitvõistluste noorteklassides. Jetispordi kiire areng ja sportlaste tõusmine maailma tippude hulka. See nimekiri on nii pikk, et võikski jääda loetlema. Me oleme väga tänulikud sportlastele, nende toetajatele, treeneritele, perekondadele. Hoolimata meie vähestest võimalustest neid toetada on nad käinud tiitlivõistlustel ja toonud Eestile palju au ning kuulsust," võttis Kuus 100. juubeli märksõnad kokku.

Aasta ringrajasportlase tiitli võitis Stefan Arand, kes võistles Formula 2 klassi MM-sarjas ja tuli uustulnukana neljast etapist kahel poodiumile. MM-sarja kokkuvõttes võitis Arand pronksmedali.

Aasta jetisportlaseks kuulutati Jasmiin Üpraus. Üpraus tuli SKI Ladies GP1 slaalomi klassis maailmameistriks ja rajasõidus võitis SKI Ladies GP1 klassis

nii maailma- kui ka Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali.

Aasta nooreks jetisportlaseks kuulutati Arti Mölter. Mölter võistles jetispordi noorteklassis Runabout Junior GP4 ja tuli nii maailma- kui Euroopa meistriks.

Aasta nooreks ringrajasportlaseks tuli Paul Richard Laur. Laur domineeris terve hooaja ringrajapaatide noorteklassis GT-15 võites maailma- ja Euroopa meistritiitli ning lisaks veel neli erinevate riikide ja regioonide meistritiitlit.

Stefan Arand Autor/allikas: Eesti Veemoto Liit

Aasta treeneriks kuulutati Aivar Arand. Aivar on viinud 2012 aastal veemotos alustanud Stefan Arandi läbi erinevate võistlusklasside ühe sammu kaugusele kuninglikust F1 klassist ja Formula 2 klassi MM-sarja pronks on ajalooline märk tervele Eesti veemootorispordile.

Aasta noortetreeneriks valiti Lembit Aaslav-Kaasik. Lembitu tegevus Tallinna Veemotoklubis on arendanud nii meie sporti kui ka sportlasi väga palju.

Iganädalastel treeningutel ei õpi noored temalt ainult võidusõitu vaid tegelevad ka paadiehituse ja tehniliste lahenduste väljamõtlemisega.

Aasta ringrajaklubiks tuli mitmendat aastat järjest Tallinna Veemotoklubi. Tallinna Veemotoklubi sportlased võitsid möödunud hooajal tiitlivõistlustelt kokku seitse medalit. Klubil on tugev noortespordi kandepind ja edukalt võistlusi korraldada suutev organisatsioon.

Aasta jetiklubi tiitli võitis Eesti suurim klubi Vihur Jetsport. Vihuri sportlased osalesid aktiivselt tiitlivõistlustel, tegelesid noortespordiga ja

korraldasid jetispordi Eesti meistrivõistluste etapi.

Eesti Olümpiakomitee 100. sünnipäeva raames anti üle nimelised tänukaardid ja rinnamärgid meie inimestele, kes arendavad sporti rohujuure tasandil ning andnud sporti oma hinge. Rinnamärgid pälvisid: Ain Kõrts, Marek Laanisto, Lembit Aaslav-Kaasik, Henry Kiisa ja Algo Kuus.