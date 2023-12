Harrastusratturid läbivad Pirita velodroomil korraga 500 kilomeetrit

Kokku läbitakse Pirita velodroomi 330-meetrist ringi 1501 korda. Kust selline mõte? "Miks mitte? Peab end ikka proovile panema. Eeskujuks lastele ja natuke tõmbame äkki trekile tähelepanu. Need ongi peamised põhjused," lausus Tali ERR-ile.

"Igasugu lubadusi on antud - teeme ühe päevaga 500 ja siis vaatame, mis edasi saab. Uusaastalubadusi tuleb ka anda, muidu on kõik ära tehtud."

Nikolaevski sõnul on korraga nii põnev kui ka eeldatavalt rutiinne. "300 meetri peal väga palju vaatamisväärsusi pole," sõnas ta. "Eks midagi jääb meelde. Eks see on selge meele ja tahtejõu proovilepanek."

Tali lisas, et plaanis on sõita praktiliselt ühe jutiga, mingit magamist ei tule. "Väikeste pausidega: söök-jook, WC ilmselt vajadusel."

Ratturid läbivad talvekülmas ringe tavalisel kruusarattal, aga naelrehvide abiga. "Muud nagu midagi. Täna päeval lükkasime seda rada jääst ja lumest puhtaks. Eks nüüd hakkab pihta. Mille kokku keerasime, selle peal sõidamegi," lausus Nikolaevski.

Sportlased usuvad, et eesmärgi täitmiseks läheb enam kui ööpäev. "Kunagi olime optimistid, kunagi tahtsime 20 tunniga ära sõita pluss pausid. Eks siin paistab, kui kiiresti suudame sõita," kommenteeris Nikolaevski.

"Saaks ka 30 kilomeetrit [tunnis] sõita, aga teeolud ei võimalda. Muud faktorid ka: võib hakata külm, lihtsalt paus pikemaks venida. Eks siin paistab. Ma arvan, et 24 tundi tuleb lõdvalt ära."

Ratturid ootavad katsumusele ka toetajaid. "Tulge kohale! Head sõnad, soe kohv ja tee," lausus Tali. "Ega väga kõrvuti sõita ei saa ja juttu rääkida. Aga raja peal saab ergutada. Mina isiklikult ei oska midagi muud tahta."

"Oleme siinsamas ja kuhugi ära ei lähe. Väga eksida ei saa," täiendas Nikolaevski.