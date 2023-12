Ulvi Lutoškin innustab Pärnu noori liikuma juba 40 aastat: lapsed hoiavad mind noorena

Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis innustab lapsi liikuma omaaegne tuntud sõudja, endine tippsportlane Ulvi Lutoškin, kes küll oma säravast karjäärist lastele nii palju eeskuju ei annagi, küll aga oskab neid hästi liikuma innustada.

"Ta on selline hästi mõistev ja kui me ütleme, et me ei jõua või meil on valus, siis ta ütlebki, et ära tee, või siis puhka ja siis ta mõtleb iga tund midagi sellist hästi huvitavat," avaldab 7. klassi õpilane Kerttu.

Ulvi Lutoškin on Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis kehalise kasvatuse tunde andnud varsti juba 40 aastat. Kui õpetajaks sattus ta üsna juhuslikult, siis aastatega kasvas töö südame külge ja õpilased said armsaks.

"Lapsed hoiavad noorena, sa pead nendega kaasa tegema, see motiveerib sind ennast trennis käima, et nendega sammu pidada. Ma ütleks ikkagi, et ei ole õige see lause, et tänapäeva lapsed on kõik laisad, lohakad ja midagi teha ei viitsi. Enamus neist on ikkagi päris särasilmsed. Tuleb lihtsalt leida üles see õige ala ja õige tegevus nende jaoks," märgib Lutoškin.

Lutoškin on juhendanud treenerina EM-pronksi võitnud Kaisa Pajusalu. Tema abikaasa Roman Lutoškin sai 1992. aastal Barcelona olümpiamängudel paarisaerulisel kahepaadil koos Priit Tasasega neljanda koha. Sõudmisega on tegelenud ka nende pojad.

Kaisa Pajusalu Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT

Sõudmisega koolitundides muidugi ei tegeleta, aga Lutoškin saab ka oma karjäärist igapäevastesse tundidesse üht-teist kaasa tuua: igal alal on vaja teha tööd, on vaja vastupidavust ja jõudu. Seda teevad lapsed heameelega. Kas aga meenutused enda sportlaskarjäärist ka lapsi liikuma innustavad?

"Ausalt öelda mitte, ega lapsed ei taha seda kuulata. Aga neid võib-olla motiveerib see, kui ma ütlen, et vot ma tulin trennist hommikul, et selliseid näiteid ma toon küll. Või et nüüd ma lähen peale teie tundi trenni. Et sellega ma püüan neid küll ärgitada ja ütlen ka, et see on raske. Et mul on täna tõesti nii, et mitte ei taha minna, aga ma lähen ja teen selle ära. Et sellisel teemal ma räägin, aga mitte saavutustest."

Eelmisel aastal osaleti esimest korda TV10 Olümpiastardi sarjas ja kohe edukalt – koolide üldarvestuses jäädi kuuendaks. Kui alguses oligi õpetaja Lutoškin skeptiline, kuidas näiteks tõkkejooksu ja teivashüppega hakkama saadakse, siis Pärnu linna kergejõustikutreenerite abiga pandi kokku tugev võistkond.

"Kehalise kasvatuse õpetajana ega mina näiteks ei tulnud selle peale, et tuleb võtta kaasa teibad. Õnneks on meil kergejõustikutreenerid, kes sellega tegelesid, sest mul käis see alles õhtul läbi klõks, et appi, kes teibad võtab, kas nad bussi mahuvad ja nii edasi. Nii et eks me ka õpime, kehalise kasvatuse õpetajad, ja näiteks see aasta oskan ma ka võib-olla otsida juba koolist mittekergejõustiklasi kuuli tõukama, 60 meetrit jooksma."

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilased on väisanud ka populaarset laste mälumängusaadet "Miniturniir".

Kui aga liikuda saab mänguliselt, siis see meeldib lastele ja noortele küll. Kuninga tänava põhikool on ka liikuma kutsuv kool, mis tähendab, et ainetundides pannakse lapsed liikuma, vahetundides leitakse lõbusat tegevust koridoris või õues.

Lapsed saavad kehalise kasvatuse tunnid ära teha kesklinna võimlas, mida teiste linna koolidega jagatakse. Maja taga on muruplats, kasutatakse ka Pärnu kergejõustikuhalli, rannastaadioni, Pärnu ranna võrk- ja jalgpalliväljakuid. Pikamaajooksu silgatakse läbi pargi randa välja, mida – tõsi küll – noored väga ei armasta.

"Aga jooksuga on küll millegipärast nii, et kui me näeme 20-30-aastaseid naisi hästi palju jooksmas, siis noortel on mingi... ma ei tea, millest see vastumeelsus on, aga kui sa sõidad neil näiteks rattaga tunnis järel ja kraaksud natuke nende kallal, siis nad ikkagi liigutavad ja pärast neil on hea meel, et nad selle ära tegid. Aga kardetakse pingutamist, ma ei tea miks," mõtiskleb Lutoškin.

Pärnumaa on sel hooajal TV10 Olümpiastardi sarjas võistkondlikus arvestuses esindatud nelja kooliga. Lisaks Kuninga koolile osalevad tiimiga Pärnu Vanalinna põhikool, Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium ja Paikuse Kool.