100 spordihetke | Tennisist Anett Kontaveit

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. 100. spordihetke peategelane on sünnipäevalaps Anett Kontaveit – tennisemaailma tipptegija.

Kui Anett Kontaveit 2009. aastal 13-aastase tüdrukuna Eesti täiskasvanute meistriks tuli, jälgisid eestlased hoopis pingsamalt Kaia Kanepi edulugu tennisemaailma suurturniiridel.

Kontaveidi karjäär liikus aga tõusvas joones ning aastate jooksul saime olla tunnistajaks tema kuuele WTA turniirivõidule. 2021. aastal polnud kaugel ka esikoht WTA aastalõputurniiril.

Aga saime ka mõtlemisainet sportlase saatusest, kui Kontaveit seljavigastuse tõttu karjääri oodatust varem lõpetama pidi ja publikuga hüvasti jättis.

Kontaveidi tippsaavutusena jääb Eesti tennise ajalukku ka tema jõudmine teisele positsioonile maailma edetabelis. Vähem oluline pole ka see, et tennisemaailma tipptegija on koduses Eestis lihtsalt meie Anett.