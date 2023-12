Lühikava järel on Eesti meistrivõistlustel liidriteks Selevko ja Lisovskaja

Sel nädalavahetusel peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis Eesti meistrivõistlused iluuisutamises. Lühikava järel on liidriteks Mihhail Selevko ja Kristina Lisovskaja.

Meeste konkurentsis osaleb neli sportlast, parima lühikava pakkus Mihhail Selevko, kes kogus laupäeval 80,34 punkti. Arlet Levandi sai kirja 74,75, Aleksandr Selevko 68,81 ja Jegor Martsenko 45,24 silma.

Naiste arvestuses on konkurents tihedam, kui lühikava järel on liidriks 54,46 punkti kogunud Kristina Lisovskaja, kes edestab 14-aastast Elizabeth Nõud vaid 0,24 punktiga. Kolmandal kohal on 52,01 punktiga Nataly Langerbaur. Naiste üksiksõidus osaleb 12 sportlast.

Oma vormi testivad EMV-l ka Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko, kes said ainsa võistlustules oleva tantsupaarina rütmitantsu eest 66,33 punkti.

Üksiksõidu vabakavad ja jäätantsu vabatants sõidetakse pühapäeval lõunal.