Toobal finaalist: kindlasti tuleb närvilisem mäng ja võib näha imelikke otsuseid

Kui eelmisel korral jäid tartlased kindlalt kolm-null peale, siis Selver/TalTechi vormi arvestades nende jaoks midagi lihtsat praegu ei paista. Tartlasi on viimasel ajal kimbutanud ka haigused.

"Neljapäeval olid esmakordselt kahe nädala jooksul kõik kohal. Seda ma öelda veel ei julge, kas oleme ka tõsies vormis, aga loodetavasti parimas võimalikus," lausus Bigbanki peatreener Alar Rikberg Volley.ee vahendusel.

"Eks trennis ole ikka näha ja tunda, et suur mäng on tulemas, see on tavapärane. Meil on mehi, kelle puhul ma tean, mida sellistes mängudes oodata, aga on ka uuemaid, keda veel nii hästi ei tunne ja kel minuga koos esimene suur mäng ja ses osas valitseb kerge teadmatus."

Rikbergi sõnul eelmine finaal enam midagi ei loe. "Nüüd mängivad teised koosseisud ja ennustada pole selle pealt midagi võimalik. Usun, et meil kvaliteeti võiks olla, aga ka kogenud meestel ei pruugi finaalmäng alati õlitatult joosta. Vastasele mõeldes, siis meie eesmärk on nende nurgaründajad surve alla panna, nii servi kui bloki ja kaitsega."

Selver/TalTech on tänavu Balti liigas võitnud seni kõik 11 kohtumist, kahel korral on vastase paremust tunnistanud ka Tartu, kuigi mõlemal juhul saadi üks geim kätte. Ka pealinlased peaks olema kohal täiskoosseisuga.

"Katsume hästi valmis olla, midagi nii hullu pole meid seganud, et selle taha pugeda, õnneks on suhted endiste mängijatega nii head, et vajadusel tullakse trenni appi. Hetkel on rahulik töömeeleolu ja suurt pabinat pole," kinnitab peatreener Andres Toobal.

"Finaalis üle oma varju pole mõtet proovida hüpata, vaid peame mängima seda mängu, mida oleme harjunud. Proovime olla võistkondlikud. Selge see, et kui serv käes on, oleme me keskelt keskmisest ohtlikumad, aga kui seda pole, peame väga targalt tegutsema."

"Tegu on ühe mänguga ja kindlasti tuleb see närvilisem kui mõni teine ja võib imelikke otsuseid näha," ennustas Toobal. "Aga usun, et mehed on oma võimetest teadlikud."

"Ka eelmise aasta finaal näidas, et sellises mängus ei saa määravaks väsimus või kellegi puudumine, sellises mängus leitakse viimased jõuvarud ja emotsiooni pealt suudetakse teinekord meeletult palju. Meie läheme mängima maksimumiga igas mõttes ja tagasi midagi ei hoia."

Karikafinaal algab Pärnu spordihoones kell 16.00.