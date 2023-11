Prantslase kõrist haaranud Green sai NBA-lt mängukeelu

Timberwolves ja koduvõistkond Warriors olid mänginud vaid poolteist minutit, kui Warriorsi ääremängija Klay Thompson haaras teda katnud Jaden McDanielsi särgist. Timberwolvesi äär võttis seepeale ise vastase särgist ning teised mängijad pidid sekkuma.

Timberwolvesi prantslasest keskmängija Rudy Gobert haaras Thompsonist kinni, mille peale sekkus olukorda Warriorsi kaitsespetsialist Draymond Green, kes haaras Gobert'i kõrist. Green hoidis kägistusvõttele sarnanenud haaret mõned hetked, misjärel olukord vaibus ja mängijad eraldusid.

Gobert ütles pärast mängu, et ennustas Greeni käitumist ette. "Naljakas, sest enne mängu just mõtlesin, et Steph (Curry - toim) ei mängi, seega Draymond teeb midagi, et ta mängust välja visataks. Kui Steph ei mängi, siis [Green] ei taha mängida. Ta teeb kõike, et ta välja visataks," sõnas prantslane.

NBA teatas neljapäeva õhtul, et on määranud Greenile viiemängulise võistluskeelu. Klay Thompsonile ja Jaden McDanielsile määrati ühemänguline võistluskeeld.

Liiga asepresident Joe Dumars täpsustas, et pikema mängukeelu taga on Greeni varasem käitumine. Tegemist on neljakordse NBA meistri karjääri viienda mängukeeluga. Green saab väljakule naasta 28. novembril, mil Warriors kohtub Sacramento Kingsiga.