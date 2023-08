Kalev/Cramo tõi korvialust täiendama Tšiili koondislase

BC Kalev/Cramo andis kolmapäeval teada, et on uueks hooajaks sõlminud lepingu 208 cm pikkuse ja 29-aastase keskmängija Manny Suarezega.

Tšiili-Hispaania juurtega, aga USA-s New Jerseys üles kasvanud Suarez mängis möödunud hooajal Bulgaaria kõrgliigas BC Balkani meeskonnas, kus tema keskmisteks näitajateks oli 24,4 minuti juures 15,8 punkti, 8,7 lauapalli ja 1,5 viskeblokeeringut ning söötu.

Meeskond mängis ka FIBA Europe Cupi turniiril, kus kuue mänguga jäid Suareze numbriteks 22,7 minuti juures 12 punkti (kahepunktivisked 73-protsendilise täpsusega), seitse lauapalli ja üks viskeblokeering. Suarez kuulub Tšiili rahvuskoondisesse ja esindas viimast 2023. aasta korvpalli maailmameistrivõistluste valiksarja mängudes.

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula iseloomustab mängijat järgmiselt: "Manny jäi tegelikult silma suve alguses tema vastast skautides. Hiljem sain teada, et ta on turul saadaval ja haarasime võimalusest kinni. Ta on hiline areneja, aga huvitav kuju: osav mängija korvi all, kel on ka oskused efektiivselt perimeetril mängida ning tegemist on väga korraliku söötjaga. Eelmisel hooajal aitas oma klubi Bulgaaria meistriks ja teenis finaalide kõige väärtuslikuma mängija tiitli."

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist üheteistkümnenda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping sõlmitud. Lisaks Manny Suarezele on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängijate Martin Dorbeku, Mikk Jurkatamme, Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga, keskmängija Rauno Nurgeriga ning ääremängijate Hugo Toomi, Kregor Hermeti, Mihkel Kirvese ja Tanel Kurbasega.

Heiko Rannula sõnul käivad veel läbirääkimised palkamaks tagamängijat, kes oleks võimeline nii mängu juhtima kui ka punkte tooma. Antud lüli lisandumisel on meeskond selleks hooajaks komplekteeritud.

Koondistega mitte seotud mängijad ja treenerid alustasid ühise hooaja ettevalmistusega eelmisel nädalal abitreener Brett Nõmme juhendamisel.