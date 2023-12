Eesti lauatennisist võidutses mainekal turniiril Soomes

Avameri läks finaalis kokku tugeva hollandlanna Emine Ernstiga ning alistas vastase ülimalt tasavägises mängus lõpuks tulemusega 3:2. Viienda koha mängus oli Reelica Hanson vastamisi belglanna Sara Devosiga ning võitis samuti tulemusega 3:2.

Meeste üksikmängus saavutasid Pert Marten Lehtlaan 18., Madis Moos 26., Lauri Laane 29., Maksim Vuhka 30. ja Ilmar Vuhka 35. koha. Lehtlaan ja Moos lõpetasid U-21 vanuseklassis 5.-8. kohaga.

Eesti lauatennisekoondise peatreener Marcus Gustafson oli sportlaste esitusega väga rahul. "Lisaks naiste suurepärastele tulemustele olid tublid kõik meie mängijad. Äärmiselt rõõmustav on näha meie noorte arengut. See kinnitab, et oleme oma tegevusega õigel teel ning annab kindlasti juurde tohutu hulga enesekindlust ja motivatsiooni edaspidiseks nii mängijatele kui ka treeneritele," sõnas Gustafson.

Finlandia Open on Euroopa Lauatenniseliidu (ETTU) kalendrisse kuuluv turniir ning mängijad saavad sealt koguda väärtuslikke ETTU reitingupunkte. Läbi ajaloo on Finlandia Openi võitjate seas olnud sellised lauatennise tipud nagu Liu Guoliang, Jan-Ove Waldner ning Mattias Karlsson.