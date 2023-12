Norra peatreener: Ilves võib kindlasti tiitlivõistlustel medaliteni jõuda

Kahevõistluse MK-sari jätkub nädalavahetusel Norras, reedesel eelvõistlusel Lillehammeri normaalmäel oli Kristjan Ilves viies. Norra koondise peatreener Jan Schmid usub, et Ilves on suuteline lähiaastatel väljapaistvateks tulemusteks.

Kristjan Ilves alustas MK-sarja hooaega eelmisel nädalavahetusel Põhja-Soomes üheksanda, kuuenda ja neljanda kohaga. Viimastel aastatel Norras Ilvest juhendanud endise kahevõistleja, nüüdse koondise peatreeneri Jan Schmidi hinnangul on 27-aastane eestlane suuteline kõrgeteks kohtadeks mitte ainult MK-sarjas, vaid ka tiitlivõistlustel.

"Ta võitleb pjedestaalikohtade eest. Mida rohkem olla selles positsioonis,

seda enam oledki pjedestaalil. Eelmisel hooajal oli ta protsendi ja teatava kogemuse kaugusel MM-i medalist," rääkis Schmid.

"See on eesmärk, milleni ta võib kindlasti jõuda. Trondheim, kus ta Norras elab,

on talle kui teine kodu. Nüüd saab ta järgmisel suvel ja kogu aasta MM-i toimumispaigas harjutada. Arvan, et ta tahab ka olümpial paremini võistelda - 2026. aastal ilma covidita."

Hooaja esimene MK-etapp Rukal näitas, et norralaste ja Ilvese kõrval on kõrges konkurentsis austerlased ja sakslased - vahed pole suured.

"Sakslaste puhul oleks vaimustav teada täpselt, kuidas nad midagi teevad. Ma ei tunne neid. Austerlastega olen pisut enam vestelnud sellest ja arvan, et vahe treeningutes pole suur. Arvan, et treeninguteks on palju erinevaid lähenemisi,

aga 80-90 protsendi ulatuses on põhitõed samad," lisas Schmid.

Lillehammeri MK-etappi näitab nädalavahetusel ETV2. Laupäeval algab hüppevooru otseülekanne kell 11.40, murdmaasõit algab kell 15.