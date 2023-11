Kristjan Ilves jäi Rukal esimesena pjedestaalilt välja

Ühisstardist murdmaasõidus neljanda koha saanud Ilves hüppas mäel 139 meetrit ja teenis kokkuvõttes 144,0 punkti, millega jäi alla vaid Jarl Magnus Riiberile (Norra), Johannes Lamparterile (Austria) ja Stefan Retteneggerile (Austria).

"Kindlasti oli nädalavahetuse parim hüpe. Kindlasti ei ole ma veel sellises hoos, et kõik, mis ma teen, õnnestub. Tunnen, et nuki kohal võiks jala kiiremini taha saada," kommenteeris Ilves ERR-ile. "Natuke on veel ebakindlust, aga kindlasti parem kui muidu."

"Kordus see, mis Klingenthalis. Jäi väga pisuke punktisumma puudu, et olla kolmas. Selline see sport on ja meil on siin nii tihe konkurents. Piisas sellest, et sain tuule eest kolm punkti enam kui konkurent. See pole enam minu teha. Kokkuvõttes suht tore nädalavahetus arvestades seda, et ma ei ole hüppemäel veel päris see, kes ma tahaks olla."

Ilves muigas, et hakkab vist vanaks jääma, sest ei närveeri enam nii palju kui viimastel aastatel. "Nali naljaks, aga mul oli väga kindel idee, mida see hüpe tegema lähen. Kui sul on see selgus, mida teed, siis ikka väike ärritus või elevus on sees. Aga kui ei tea mitte midagi, mida muutma pean, siis on keeruline. See näitab, et olen oma hüpetele päris lähedal ja seda on tore tunda."

Mäel näitas taas täiesti omaette taset Riiber. Kui enamik konkurente pääses hüppama 17. luugist, siis viimase nelja mehe jaoks tõmmati poom kahe astme võrra allapoole. Sellegipoolest vastas Riiber lausa 153,5-meetrise õhulennuga ehk edestas selles võrdluses paremuselt teist meest 13 ja poole meetriga.

Murdmaarajal esikolmikusse murdnud sakslased Vinzenz Geiger ja Johannes Rydzek ei suutnud mäel teistega võrdväärseid hüppeid näidata ning pidid leppima kokkuvõttes 16. ja 17. kohaga.

Esikaheksasse jõudsid Ilvese järel veel norralane Jörgen Graabak (142,9 punkti), sakslased Julian Schmid (140,4) ja Manuel Faisst (134,2) ning austerlane Franz-Josef Rehrl (131,7).

Enne hüppevõistlust:

10 km murdmaasõidus lõpetas Kristjan Ilves seitsmendal kohal, kaotades esimesena lõpetanud sakslasele Vinzenz Geigerile 2,3 sekundiga.

Nende vahele mahtusid veel Jarl Magnus Riiber (norra; +0,3), Johannes Rydzek (Saksamaa; +0,3), Johannes Lamparter (Austria; +0,6), Jens Luraas Oftebro (Norra; +1,3) ja Julian Schmid (Saksamaa; +1,8).

Võitja ja üheksandana finišeerinud norralase Jörgen Graabaki vahele jäi vaid 3,3 sekundit. 13 paremat lõpetas vähem kui kaheksa sekundi sees.

"Nagu ütlesin ka esimesel päeval, et lahtisõit sai tehtud ja tegelikult on päev-päevalt tunne paremaks läinud. Täna kordagi ei tekkinud sellist hetke, et oleks raske," lausus Ilves ERR-ile.

"Pigem oli ainus mure, et ei jääks kuhugi karpi. Kukkumisi ja kepilõhkumisi oli palju, üritasin olla võitluslik, aga mitte hullu panna. Sõitsin taktikaliselt hästi, kuhugi vahesid ei jätnud ja viimase tõusu tulin ka hooga sisse, sain hea koha. Kui pundis oled, siis on hästi - koht väga ei maksa."

Ühisstardist sõidus läheb korraga palju mehi liikvele ja sportlased ei pruugi rajale ära mahtuda. "Kohe alguses. Ma ei ole kindel, kas see oli [Ilkka] Herola või? Hakkas mingi karjumine pihta, kepitükke ikka oli raja peal. Mõned kukkumised olid minu ümber," lausus Ilves.

"Eks ta on, rada on piisavalt lai tegelikult, aga tuleb välja, et ikkagi kitsas. Lihtsalt liiga palju mehi korraga. Nii ta on, aga nüüd on vaja viimane vabadus mäel leida ja siis on kõik võimalik."

Ilves ei usu, et mäel loteriiks läheb. "Praegu lipud seisavad ja nii külm on ka, et ma ei usu, et tuult või asja tuleb. Peaks olema väga võrdsed olud. Loeb ainult see, mis ise mäel teed."

Enne võistlust:

Kokku läheb rajale 57 kahevõistlejat, nende seas ka Kristjan Ilves (number 7). Mõistagi on stardis ka eelmistel päevadel võiduni jõudnud mehed ehk Jens Luraas Oftebro (6) ja Jarl Magnus Riiber (1).

Eelmisel hooajal oli MK-sarjas kavas kolm ühisstardiga võistlust, neist ühe võitis Riiber ja kaks ülejäänut austerlane Johannes Lamparter (3). Rukal oli parim aga Riiber.