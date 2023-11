Ago Markvardt: ideaalis tahaksime, et Kristjan hüppaks paremini kui Riiber

Kristjan Ilves saavutas Ruka MK-etapil 9., 6. ja 4. koha. Kas tulemuste paranemine väljendus ka tema võistluspildis?

Ma jälgisin kõiki päevi väga pingsalt ja mulle väga meeldis, kuidas Kristjan suusatas. Norrakad on temaga väga head tööd teinud ja ta on suusatamises oma taset väga tublilt tõstnud. Täna ta sõidab isegi kõige kehvemal päeval koos tugevate suusatajatega. Enam ta tagant ära ei kuku.

Aga hüppemäel arenemisruumi veel on.

Jah, ideaalis tahaksime, et Kristjan hüppaks paremini kui Jarl Magnus Riiber. Kristjan on kindlasti astunud samme selle poole, et jõuda lähemale nii Riiberile kui ka Johannes Lamparterile. Seda on ka Kristjani hüpetest näha. Ta teeb täna natukene teistsugust liigutust kui veel eelmisel aastal.

Ootused Kristjanile on kõrged. Enam 9. või 6. koht nii suurt rahulolu ei too. Kas suurenenud ootused võivad teda mõjutada?

Kristjan on tegelikult oma intervjuudes öelnud, et tal jääb natukene kripeldama. Samas ta toob välja adekvaatsed põhjused, miks ei ole õnnestunud. Ja tegelikult peame vaatama konteksti, et esimesel päeval võisteldi uue formaadi järgi, kus põhirõhk on suusatamisel.

Ma alguses kartsin, et kompaktvõistlus on väga igav võistlus, aga lõppkokkuvõttes tuleb välja, et see on väga-väga huvitav ja annab nädalavahetusele sellist teistsugust särtsu juurde. Kui on kolmepäevased nädalavahetused, siis kindlasti on seda väga põnev jälgida.

Just tahtsin selleni jõuda, et hooaja eel tekitas kompaktvõistlus väga palju poleemikat. Esimesel nädalavahetusel Rukal nägime kolme erinevat võistlusformaati. Milline sulle kõige rohkem pinget pakkus?

Enne võistlust uskusin, et kõige normaalsem on see tavapärane ehk Gunderseni meetodil. Aga tagantjärgi vaadates on kompaktvõistlus päris põnev. Suusatamise tase kahevõistluses on nii palju tõusnud, et enam keegi pika puuga eest ära ei sõida. Kõik jõuavad sõita ja see annab võistlustele põnevust juurde.

Kristjan ise ütles, et laupäevane võistlus (Gunderseni meetodil - toim) oli tema jaoks kõige igavam. Kas sa tundsid samamoodi?

Kui nendele kolmele päevale tagasi mõelda, siis jah, tundub küll, et Gunderseni meetodil läbiviidav võistlus jääb igavaks. Ma ütlen veelkord, et igasugused muudatused, mis kasvatavad spordiala jälgijaskonda, on ainult positiivsed ja ma usun, et neid tuleb veel teha.

Ruka MK-etapp tõestas, et kahevõistluses on konkurents meeletult tugev. Riiber tegi pühapäeval väga kõva avalduse. Millal me saame rääkida, et kahevõistluses on jõuvahekorrad paigas?

Ma arvan, et mõni nädalavahetus on veel Riiberi aeg, siis peaks Kristjan oma hüpped korda saama ja jõudma Riiberi kannule ja Lamparterist mööda.