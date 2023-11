Saalihokijuht: rõõm öelda, et rahaküsimused on nüüd lahenenud

Eesti koondis on osalenud MM-turniiril ka kolmel eelmisel korral: 2017. aastal saadi 11., 2019. aastal 14. ja tunamullu 13. koht. Sedapuhku ootavad alagrupis Taani, USA ja Jaapan.

Eesti Saalihoki Liidu president Meelis Aabi sõnul oli koondiste lähetamine sel aastal varasematest keerulisem, kuna pikad reisid nõuavad rohkem raha.

Eesti Saalihoki Liidu president Meelis Aab, millise emotsiooniga naiskonna Singapuri saadate ja kas rahaküsimused on nüüd lahenenud.

Jah, rõõm on öelda, et rahaküsimused on nüüd lahenenud. Saadame hea emotsiooniga ära, süda on rahul. Usun, et naiskond toob ära selle, mida sinna tooma läheb.

Kuidas eelarve kokku saite?

Siin peab ütlema kõigile osapooltele: suur tänu! Nii olümpiakomitee, kultuuriministeerium, kindlasti andsid hästi suure panuse ka tüdrukud ise, leides lisatoetajaid. Lisatoetajaid tuli võib-olla tänu appihüüetele hästi erinevaid. Tuli ka eraisikuid, kes tahtsid jääda varju. Aga ilusti saime eelarve kokku.

Kas MM-ile minnes on iga naise panus ka?

Pigem ikkagi toetajate leidmine. Võib-olla jäi alguses natuke kommunikatsiooni taha, et mängijad peavad ise maksma. Õige sõnum oleks olnud, et leiame ühiselt puuduoleva summa. Kes leidis oma lähemast või kaugemast ringist neid toetajaid ja kes suuremaid, kes väiksemaid summasid. Nii see kokku tuli!

Mida naiskonnalt ootate MM-il?

Eks ikka võimalikult head kohta. Et nad teevad kõigi aegade parima esituse. Nagu teada on, siis ettevalmistus on olnud korralik ja peatreener on teinud väga head tööd. Loodame, et üllatavad.

Kas selle taustal, et naiskonnas ei ole kõik professionaalid, on meil eeldusi neid vastaseid võita ja kaheksa hulka minna?

Kui jätame neli-viis suurt kõrvale, siis igal pool mujal on ta täpselt samasuguses situatsioonis. Ma usun küll, et meil on võimalik üllatada, aga peame olema kõigeks valmis, sest kõik mängud tulevad väga tasavägised. Naiste saalihoki on nagu naiste sport tihti - hästi ettearvamatu. Peame olema valmis kõigeks, aga loodame parimat.

See on neljas MM. Tõenäoliselt tahavad naised ka järgmisele minna. Mida te sellest tsüklist olete juba õppinud, et tulevikus paremini teha?

Eks me ürita, aga keeruliseks tegi see aasta just see, et ühel aastal olid nii valik- kui ka finaalturniir. Täpselt samamoodi noormeeste U-19. Valikturniiridega oli see ebaõnn, et üks toimus Hispaanias, teine Itaalias, naiste finaalturniir üle pika aja Euroopast väljas Singapuris. Eesti koondis reisib esimest korda nii kaugele. Need viisid eelarved väga kõrgeks. Kui oleks olnud tavapärased turneed, siis oleks kindlasti palju lihtsam olnud.

Aga kas see ei näita, et oleks vaja kasvada.

Kindlasti! Kindlasti ootab alaliit hästi palju noori. Nagu teada, eile täitus meil 30 aastat. Eks oleme natuke teistmoodi alaliit, et meil on olnud 30 aastat üks peasekretär ja kolm presidenti. Kindlasti vajame noori tegijaid, kes tuleks entusiasmiga peale ja aitaks edasi viia.

Kutsud alaliidu juhtimise juurde teguseid ja uusi inimesi.

Kindlasti! Kõik on oodatud. Oleme silmad lahti vaadanud ja kõik on oodatud, aga see ei ole nii lihtne. Kahjuks on seal hästi palju bürokraatlikku tööd, korraldamistööd. Väikse alaliidu juures on asjad natuke keerulisemad kui suure alaliidu juures vahel välja paistab.