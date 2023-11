Rannula koosseisust: arvatavasti peab veel ühe muudatuse tegema

Heiko Rannula, Kalev/Cramo meeskonnaga tulid just Riiast. Said Prometeilt päris suure kaotuse Eesti-Läti liigas. Miks numbrid nii suured olid?

Eks see oli mitme asja tulem. Esiteks üldine foon praegu natuke alla. Muudatused, mis meil viimasel ajal juhtunud on, löövad natuke välja. Oli teada, et novembri lõpp saab raske olema. Kui rääkida konkreetsest mängust, siis see, kuidas me mängu alustasime - ilmselgelt sellise vastasega nii pehmelt alustades pannaksegi sind paika. See oli esimene mäng, kus meid kohe maha löödi ja ei antudki võimalust.

Kas mehed olid eurosarjast väljalangemise tõttu frustreerunud?

Ma isegi ei tea, kas frustreerunud. Tänasel päeval meil liiga suuri ootusi ei olnud. Pigem pingelangus. Andsime viimases Hispaania mängus maksimumi, vahepeale jäidki reisipäevad ja väga muud teha ei saanudki. Võib-olla see lõpuks mõjutas.

Eurosarjas oli Kalevi nägu hoopis teistsugune. Meeskonna vangerdused uueks hooajaks. Kas meestelt ei saanud maksimumi või asendajad ei olnud päris äraminejate tasemel?

Eks neid võrdlusi võib alati teha. Eelmine aasta meil kindlasti eurosari õnnestus. Ka välismaa valikud olid sobivad. Kui sellest aastast rääkida, siis võib-olla kõik asjad päris nii ei õnnestunud nagu tahtsime. Tagamängija läks varakult isiklikel põhjustel ära. Natuke liiga palju edasi-tagasi liikumist. Ma arvan, et suures pildis ei olegi asi välismaalastes, vaid pigem esimese kahe kuuga me ei saanud päris seda kätte ka Eesti poistelt, mida tahtsime. Oleks stabiilsust ja väikest arengut juba varem lootnud. Aga täna on nii! Kuna neid mänge oli nii vähe - Iisraeli meeskond loobus -, siis tuleb nüüd keskenduda järgmistele asjadele.

Tähtsad mängud näitasid, et visketabavus ei olnud kohane, kui võita tahad ja ka pallikaotusi oli liiga palju. Kas osadel meestel on ebakindlus sees?

Rollid on teised. Eks teadlikult võtsime mõned mängijad, kes võib-olla varem ei ole sellises rollis olnud. Eks tase oli ehk natuke ehmatav ja ei tulnud sellega toime. Paraku on see selline protsess, mis tuleb läbi teha. Võtsime selle suuna, et panustame Eesti mängijatele ja selge see, et seal võib olla väikseid tagasilööke, aga me kindlasti veel alla ei anna.

Iga hooaeg euroimet ei sünni.

No täpselt! Aga siin oli neid muid tegureid ka nii palju. Grupp oli väike, mänge vähe. Ma arvan, et lõpuks sellest kodumängust hispaanlastega asi sõltuski.

Mis on nüüd motivatsioon? Mis nägu tahad kevadeks meeskonnalt saada?

Eurosarja taustal eelmine aasta Eesti-Läti liiga ebaõnnestus. Kindlasti on nüüd põhifookus sellel, et seal play-off'is maksimaalselt esineda. Ma usun endiselt, et saame sellest pundist ka individuaalses plaanis rohkem kätte. Kolmandaks, see meeskond täna veel päris valmis ei ole. Arvatavasti tulevad väikesed muutused ja meie fookus on veebruar-märts. Et olla seal maksimaalses vormis.

Kas mõned mehed jälle lähevad ära?

Paraku nii on. Arvatavasti peab veel ühe vahetuse tegema. Meil tagaliinis ei ole need rollid võib-olla päris paika loksnud. Tuleb väike muudatus, aga täna ei julge veel sada protsenti öelda, kes ja kus.