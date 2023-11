Riiber: Ilves on kindlasti üks neist, kes sel hooajal võite püüab

Kahevõistluse kaheksakordne maailmameister Jarl Magnus Riiber on valmis algaval hooajal taas maailmakarikasarja üldvõidu nimel võitlema. Norralase sõnul kuulub tema peamiste konkurentide hulka mitme teise kõrval Kristjan Ilves.

Mullu MM-võistlustel neli kulda võitnud ja viimastel aastatel maailmas kahevõistlust valitsenud Riiber pidi korraliku suvise ettevalmistuse järel sügisel kopsudega seotud viirushaiguse tõttu treeningutes pikema pausi tegema, kuid nüüd on 26-aastane norralane taas terve ja hooajaks valmis.

"Mulle oli see uus kogemus ja ma ei uskunud, et olen hooaja alguseks valmis. Arvasin, et Kuusamo ja Lillehammeri etapid tulevad liiga varakult," lausus Riiber ERR-ile. "Aga järsku oli treenida jälle parem ja nüüd on enesetunne päris hea. Ma pole liiga enesekindel, aga terve kindlasti."

Rekordilised 57 MK-etappi võitnud Riiber mainib algava hooaja eel peamistest konkurentidest rääkides kolme nime. "Tean, et Jens Oftebro on päris heas vormis. Julian Schmid on üks nendest, kes oli suvel väga hea," loetles norralane.

"Huvitav on näha ka seda, milline on Kristjan Ilvese tase. Tal ei olnud suvel parimad ajad, aga kui ta tuli lumele tagasi, siis oli tema tase väga-väga kõrge. Ta on kindlasti üks nendest, kes püüab sel hooajal võite."

Kuigi Riiber on võitnud juba rohkem kui enamik kahevõistlejaid, motiveerib teda jätkuvalt võimalus saada veel paremaks. "Kahevõistluses on väga suur potentsiaal, mida võime saavutada, kui läheme iga detailini," lisas ta.

"Pole võimalik saada täiuslikuks, aga alati on võimalus paremaks saamise nimel töötada väikeste detailidega. See on kindlasti üks nendest asjadest, mis pakub mulle naudingut suviti ja talviti."

Kahevõistluse MK-sari algab Soomes reedel. Eelseisva nädalavahetuse MK-etappe näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.