Ilves on MK-sarjaks valmis: olen hüppemäel ka loodetavasti konkurentsis

Kristjan Ilves veendus nädalavahetusel Norras peetud võistlustel, et ta on reedel algavaks MK-sarjaks valmis. Ilves ütles ERR-ile, et jaksab murdmaarajal pingutada ning hüppedki on läinud iga nädalaga paremaks.

Kristjan Ilves saavutas nädalavahetusel Beitostölenis peetud Norra kahevõistlejate hooaja avavõistlustel mõlemal päeval teise koha. Kui Jarl Magnus Riiber stardis polnud, siis ülejäänud Norra paremikust suutis kummalgi päeval Ilvest edestada vaid Jens Luras Oftebro.

"Ma tean, et tõusu peal spurtides on ta tugevam. Kui finiši peale oleks jäänud, siis oleme üsna võrdsed. Aga sain kaks väga head pingutust ja loodetavasti hüpped veavad ka kenasti Rukal välja. Siis on tore võistelda," ütles Ilves.

Kui varustuse pool ning kõikvõimalikud uued reeglid jutuks võtta, siis Ilves tunneb ennast rahulikult - Norra tiim on väga professionaalne ja kõige vajalikuga kursis. "Kui ma oleksin üksi Eestis, siis ma väga rõõmsalt ei vaataks sinna tulevikku, aga praegu on meil kõik tagatud. Mehed on siin testinud juba kaks aastat neid määrdeid ja meeletult sinna panustanud," ütles kahevõistleja.

Kõige enam rõõmustab Ilvest, et viimastel nädalatel on paremaks läinud ka suusahüpped. "Siin suvi oli tõesti väga keeruline. Eks murdmaale sai panustatud ja siis hüpe hakkaski kõikuma. Lisaks sellele üritasime tehnikas muudatusi teha ja nii oligi väga närvesööv suvi," ütles ta.

"Aga nüüd on keha natuke jälle hüpeteks valmis, kaal natuke madalam ja keha tunnetus parem. Selles mõttes näen, et olen hüppemäel ka loodetavasti konkurentsis," lõpetas Ilves.

Sel reedel saab alguse MK-sari, mille esimest etappi Soomes Rukas näeb kanalil ETV2. Kokku näitab ERR sel hooajal kuut kahevõistluse MK-etappi.