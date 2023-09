Ilves muutis hooaja eel hüppetehnikat: murdmaa pärast ma väga ei muretsegi

Eelmisel talvel maailmameistrivõistlustel neljanda ja kuuenda koha saavutanud 27-aastane Kristjan Ilves on lõpetanud kahel hooajal järjest kahevõistluse MK-sarja kokkuvõttes viiendana. MK-etappidel on Ilves jõudnud ka esikolmikusse, aga võit on veel puudu. Ilves ei varja, et soov on tulemusi eelseisval hooajal parandada, aga pilk on suunatud kaugemale tulevikku.

"Tegelikult on selline investeerimise hooaeg tulevikuks ehk 2025. ja 2026. aastaks, kui on jälle tiitlivõistlused. On neid MK-etappe elus meeletult tehtud ja suureks eesmärgiks on ikkagi võtta tiitlivõistlustelt medal," rääkis Ilves.

Norra koondise juures harjutav Ilves on kevadest peale pööranud koos treener Jan Schmidiga treeningutel hulga tähelepanu hüppetehnika muutusele.

"Lihtsalt seletades: hüppemäel üritan olla peale äratõuget veel kiirem ja võtta seda kiirust sealt üle nukiotsa kaasa, lennata veel kaugemale. Eks mu tehnika on selline, et kogun päris palju kõrgust, aga vahepeal jääb kiirus saavutamata," selgitas Ilves.

"Ma ei arva, et oleme võtnud suuri riske. Me võtsime suuremaid riske koostöö alguses, sest siis oli vaja teha suuremaid muutuseid," rääkis Schmid. "Nüüd ta kuulub maailma kuue parema hulka ja muuta on vaja protsentuaalselt vähe. Arvan, et ta on teinud palju head tööd, fookus ja pühendumine on paigas. Ja see tasub end ära. Me ei tea ainult, kas see tasub ära novembris, jaanuaris või veebruaris. Aga ühel hetkel tasub see end ära."

Ilves usub samuti, et töö tasub end ära - kas just kohe hooaja alguses, aga hiljemalt veebruari alguseks Otepää MK-etapil. "Sinna rihime kindlasti ja loodetavasti hooaja algus läheb võimalikult valutult. Põhiline on, et hüppekindlus on olemas, sest selle murdmaa poole pärast ma väga ei muretsegi," tõdes kahevõistleja.

Eesti Rahvusringhääling näitab Kristjan Ilvese võistlusi MK-sarjas eeloleval talvel otseülekandes kuuelt etapilt.