Eesti rekordiomanik Nazarov: on vaja veel kiiremini joosta

Juunis õnnestus Karl Erik Nazarovil realiseerida üks oma unistustest, kui ta Jõhvi kergejõustikuõhtul 11 aastat Marek Niidule kuulunud 100 meetri jooksu rahvusrekordi ületas.

Eesti ajaloo kiireim 100 meetri jooksu aeg on alates sellest suvest 10,18 sekundit, aga et teha augustis Pariisis olümpiadebüüt, on Nazarovil vaja olla 18 sajandiksekundit nobedam või mahtuda reitinguga nende 56 sprinteri hulka, kes teenivad olümpiapileti.

Rekordijooksu järel Nazarovi enesehinnang pilvedesse tõusnud ei ole. "Kindlasti mitte, maailmas on see aeg üsna keskmine ja nina eriti püsti ei aja veel selle ajaga. On areneda ja on vaja veel kiiremini joosta. Kindlasti nüüd on uus süsteem edetabeliga ja pigem piilun sinna poole, et olla siis 56 seas," ütles Nazarov ERR-ile.

Nazarovi rekordaeg on tänavuses Euroopa edetabelis 31. ja maailma edetabelis 182. Uue hooaja esimestel ettevalmistuskuudel on ta uut vundamenti ladunud.

"Eks see on selline töörügamise periood. Palju trennitunde ja palju metsas istumist ja hallis istumist," selgitas sprinter. "Mida lähemale tuleb uus aasta ja jaanuar-veebruar, seda spetsiifilisemaks me läheme. Varsti tulevad naelikud ja hakkame sprinti jooksma. See on see põnev periood, mida kõik ootavad."

Olümpiamängude eel on juunis Roomas Euroopa meistrivõistlused, mille norm - 10,16 sekundit - nõuab vaid kahe sajandiksekundilist arenguhüpet. Nazarov sihib esimesena aga märtsis Glasgow's toimuvaid sisekergejõustiku maailmameistrivõistlusi. Eelmisel aastal kruvis ta Belgradis 60 meetri jooksu Eesti rekordi 6,55 sekundi peale ja saavutas neljanda koha. Tänavu märtsis teenis Nazarov sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel 11. koha.

"6,58 on MM-i norm ja kindlasti on eesmärk see ära joosta, muidu ma talvehooajale ei läheks. Kolm tiitlivõistlust on see aasta tulemas, tuleb teha targad valikud. Igal neist on väga raske heas vormis olla," ütles sprinter. "Tuleb seal võib-olla mõnel järeleandmisi teha, aga eks see selgub uuel aastal."

Nazarov on tiimi võtnud lätlasest füsioterapeudi Toms Zvonkovsi, jõusaalikavade osas nõustab teda jätkuvalt Ott-Erik Kalmus ja treenina jätkab Argo Golberg. "Natukene olen lisatiimi kasvatanud spetsialistidega, kes keha nõrkustega tegelevad. Üritame head tasakaalu leida ja muidugi vigastuste vabalt treenida ja minu võimeid kõrgemale viia," ütles Nazarov.

Novembri lõpus läheb Nazarov välislaagrisse Portugali. Ettevalmistuse üheks sihiks on kiirete meestega treenides oskusi edasi viia.