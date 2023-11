Häberli Rootsi mängu eel: peame kastis kliinilist täpsust näitama

Eesti jalgpallikoondis peab pühapäeval Stockholmis Friends Arenal oma viimase EM-valikmängu Rootsiga, kellele kõigest kaks kuud tagasi jäädi kodus alandavalt 0:5 alla.

Eestlaste endi sõnul on oma järeldused sellest kohtumisest tehtud ja loodetavasti vigadest õpitud. "Ma võiks öelda selle mängu kohta, et Rootsi mängis hästi, aga ka meie jooksime selgelt lati alt läbi," ütles koondise kapten Karol Mets. "Meil sattus väga halb mäng ka, kõik sattus ühele päevale kokku. Muidugi kiidusõnad Rootsile, nad mängisid väga hästi, aga meie ei mänginud oma tasemel üldse. Oleme neid olukordi analüüsinud küll."

Peatreener Thomas Häberli sõnul on kodumängu peamine õppetund see, et mängida tuleb kompaktsemalt ja intensiivsemalt. "Tahame olla kompaktsemad, lausa peame seda olema. Septembris oligi peamine häda see, et hoidsime liini ja liinide vahele jäi liiga palju tühja ruumi. Peame sada protsenti paremini mängima, lisaks intensiivsemalt ja seda terve mängu, mitte üksnes 20-minutiliste faasidena," selgitas Häberli.

Seda, et Rootsit on võimalik haavata, näitas neljapäeval hästi Aserbaidžaan, kes sai Rootsist koguni 3:0 jagu. Milliseid rootslaste vigu saab Eesti ära kasutada?

"Kui otsime Belgia, Austria või Rootsi koondistest mingeid nõrkusi, siis jah, me leiame neid küll, aga pigem on asi selles, mida meie teeme," ütles Häberli. "Meie peame ise esinema tipptasemel, siis võib-olla õnnestub nad eksima meelitada ja neile raskusi tekitada. Aga mida meie kohe kindlasti peame tegema - peame kastis kliinilist täpsust näitama."

Mets ütles, et Aserbaidžaan oli väga efektiivne, aga Rootsi tegi ka mõned suured eksimused. "Eks nad avasid ka pressingus mingisuguseid ruume, mida nad tavaliselt teinud ei ole; tegid kaitses mingisuguseid lohakusvigu kerge pressingu all. Sellised lihtsad vead," ütles koondise kapten.

Meeste koondise aasta viimane EM-valikmäng saab alguse kell 19 ning kohtumisele saab kaasa elada Vikerraadio ülekande ning ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.