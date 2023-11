Aserbaidžaan lõi Rootsile kolm vastuseta väravat

Aserbaidžaan läks kohtumist juba kolmandal minutil juhtima, kui Emin Mahmudov väravani jõudis. Edu kahekordistus kõigest kolm minutit hiljem, kui Renat Dadashov värava eest palli Rootsi võrku toimetas.

Kohtumise 57. minutil jäid aserid veel arvulisse vähemusse, kui Bahlul Mustafazada punase kaardiga varakult riietusruumi saadeti. Rootsi ei leidnud ka kümne vastase vastu väravat ning loovutas 89. minutil veel kolmandagi, kui Mahmudov pea keskjoonelt palli üle rootslaste väravavahi väravavõrku lõi.

3:0 lõpptulemus suures pildis aga rolli ei mänginud, sest F-alagrupist olid juba Austria ja Belgia edasipääsu kindlustanud. Austria võitis alagrupis lõpuks kuus kohtumist, pannes turniirile võiduka punkti Eesti vastu.

Rootsi on sel aastal valikturniiril väga kehvasti mänginud ning jääb esimest korda alates 1996. aastast EM-ilt kõrvale. Koondist seitse aastat juhendanud peatreener Janne Andersson on juba teatanud, et astub pärast valiksarja ametist tagasi. Andersson juhendab koondist veel ühes mängus, kui rootslased pühapäeval Eesti koondist võõrustavad.

Hispaania teenis A-alagrupis Küprose vastu 3:1 võidu. Koos Hispaaniaga edasipääsu kindlustanud Šotimaa päästis lisaminutitel Gruusia vastu viigipunkti. Sama tegi ka G-alagrupis esikohta hoidev Ungari, kes sai viigpunkti tänu Bulgaaria seitsmendal lisaminutil löödud omaväravale.