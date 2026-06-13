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Türgi kapten pakatab enesekindlusest: me hakkame domineerima

Jalgpalli MM
Hakan Calhanoglu.
Hakan Calhanoglu. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Türgi jalgpallikoondis naasis 24 aasta pikkuse pausi järel MM-finaalturniirile. Koondise kapten Hakan Calhanoglu on avamängu eel härga täis.

Türgi läheb Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul D-alagrupis vastamisi Austraaliaga. Milano Interis leiba teeniva Calhanoglu arvates ei ole Austraalia ohtlik vastane.

"Oleme koos treeneritega neid analüüsinud. Teame, et tegemist on füüsiliselt tugeva meeskonnaga, kes on väga hea standardolukordades, sest nad on pikad ja tugevad," alustas Calhanoglu. "Sellegipoolest arvan, et meie hakkame domineerima seda mängu, sest meil on rohkem tugevusi ja andekam meeskond."

"Kogu meeskond teab, et oleme pinge all, sest peame hästi esinema. Aga samal ajal peame ka hetke nautima. Me ei saa seda hetke unustada, sest me kõik lastena unistasime sellest hetkest. Nüüd on unistus täitunud," lisas ta.

"Tal on õigus avaldada oma arvamust," sõnas Austraalia poolkaitsja Aiden O'Neill. "Meie meeskonnas on samuti kvaliteetseid mängijaid. Oleme väljakutseks valmis."

Türgi koondise peatreener Vincenzo Montella pehmendas kapteni sõnu, märkides, et D-alagrupis on kõigil neljal meeskonnal (Türgi, Austraalia, USA, Paraguay - toim.) võrdne võimalus edasipääs teenida.

"Minu arvates on meil väga võrdne alagrupp ja kõik neli meeskonda suudavad alagrupist edasi pääseda. Ausalt ei öeldes mulle küll ei tundu, et üks meeskond oleks teistest tugevam või nõrgem," ütles Montella.

Austraalia loots Tony Popovic ei teinud sarnaselt O'Neillile Calhanoglu väljaütlemisest suurt numbrit. "Loomulikult nad loodavad võita. Selles ei ole midagi erilist. Meie eesmärk on proovida nende pidu ära rikkuda," sõnas Popovic.

"Me teame, et Türgil on tugev koondis. Oleme neid analüüsinud, kuid peame mõtlema ka enda mängu peale ja kuidas neile probleeme tekitada. Ja see ongi meie eesmärk – pakkuda kõva konkurentsi ja näidata, et väärime austust. Oleme kindlad, et suudame näidata suurepärast jalgpalli," lisas ta.

Türgi osaleb MM-finaalturniiril kolmandat korda. 24 aasta tagusel MM-il jõuti üllatuslikult välja poolfinaali ning pronksimatšis alistati Lõuna-Korea. Austraalia on alates 2006. aastast osalenud kuuel järjestikusel finaalturniiril, kuid seni pole 16 parema seast kaugemale jõudnud.

Türgi ja Austraalia kohtumise avavile kõlab pühapäeva hommikul kell 7.

Toimetaja: Henrik Laever

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