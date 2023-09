Eesti laskesuusatajad ühte salve ei mahu

Pisut enam kui kaks kuud enne uue hooaja algust on Eesti laskesuusakoondis killustunud erinevateks tükkideks. Kui Tuuli Tomingase treenimine Indrek Tobrelutsu käe all oli juba varem kokku lepitud, siis rahvuskoondise uue peatreeneri Stefan Lindingeri käe all valmistub hooajaks vaid käputäis sportlasi.

Peatreeneri küsimus on Eesti laskesuusatamises tekitanud viimastel aastatel rohkelt kirgi. 2018. aastal koondise peatreeneriks saanud Indrek Tobrelutsust soovis suur osa sportlasi vabaneda töörahu huvides 2021. aasta kevadel.

Tema järglane Fjodor Svoboda tuli küll Eestisse suurte ootustega, ent läinud kevadel jäi temalegi treenida vaid kolm sportlast ja taas loodeti koondist liita uue peatreeneri tulekuga.

Austerlasest Stefan Lindingerist räägiti ühest suust küll suuri sõnu, ent neli kuud pärast tema ametiaja algust treenib ta senistest maailma karika sportlastest vaid Regina Ermitsat, Kristo Siimerit ning paari nooremat sportlast.

Juba varem oli kokku lepitud Tuuli Tomingase ja Susan Külma treenimine eratiimis Tobrelutsu käe all. Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Raido Ränkel on valinud uue hooaja ettevalmistuseks oma tee.

"Ausalt öeldes ei tea ma nende tegemistest praegu väga palju. Nad soovisid teha oma ettevalmistuse ise, aga näeme, kuidas see edasi areneb ja kuidas me kokku saame," lausus Lindinger ERR-ile.

"Iseseisvalt treenivate sportlaste treeningplaanidesse ma ei sekkunud. Indrek Tobrelutsu tiimiga olen ma kontaktis, sest tüdrukud on rahvuskoondises ja praegu väga heal tasemel ja Tuuli domineeris MM-il."

MK-sarja pääsejad selgitatakse kõigile võrdsetel tingimustel novembri keskel toimuvatel katsevõistlustel, ent Talihärm, Zahkna ja Ränkel peavad sinnani hakkama saama vaid omal jõul ning varasemad teened toetusi neile ei too.

Kui pääsetakse koondisesse, tagatakse neile alaliidu poolt ka kõik võistlustel hästi osalemiseks vajalik.

"Nii suurt draamat ka ei ole. Eelmine aasta juba selle tee valisin ja raha pole mingi summa, mille pärast treenida. Kui ambitsioonid on kõrged, siis otsus eraldi teenida on ainult sportikus mõttes," lausus Zahkna ERR-ile.

"Mul isiklikult lõppes leping selle tõttu, et mul on seal punkt, et olen kohustatud treenima rahvuskoondisega, kui just ei ole treeneriga teistmoodi kokku lepitud. Kuna treener ei olnud sellega nõus, et ma eraldi treenin, siis ka leping lõppes."

"Kui korraks käis läbi variant, et nüüd teeme uue lepingu, siis käisin omalt poolt mõned tingimused välja, mis aitaks mind," jätkas Zahkna. "Tuli üllatusena, et lõpuks otsustati, et ärme siis seda punti toeta, kes eraldi treenivad."

Rene Zahkna treenis suuresti koondisest eraldi juba eelmisel aastal ja soovis sama radapidi ka tänavu jätkata.

"Kui tuli info, et uus treener on läänemeelne ja individuaalset kava pooldav, siis esialgu andsin võimaluse," lausus Zahkna. "Kui välislaagris olid testimised, siis seal käisin kohal. Ausalt öeldes jäi vajaka. Tal oli uus amet ja mõni nüanss oli lapsekingades."

"Pärast mitut küsimust ei saanud selgeks, mis filosoofia järgi treenime. Kuna tahan ise hästi tugevalt protsessis sees olla, et mõista, mida taga ajame - kuna seda ei saanud ligilähedaseltki selgeks, siis otsustasin, et seni, kuni sealt selgust ei saa, jätkan üksi."