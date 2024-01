Alaliiduga kokkuleppele jõudnud Talihärm osaleb sel nädalal MK-etapil

Delfi Sport kirjutab, et aasta alguses istusid alaliit, Talihärm ning vahendajaks olnud Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus EADSE üheskoos laua taha ning jõudsid viie tunni pikkuse arutelu järel sportlaslepingu osas kokkuleppele.

Detsembri lõpus kirjutas Õhtuleht, et Talihärm ei ole alaliiduga lepingut allkirjastanud, sest tema hinnangul oli see alaliidu poole kaldu.

"Hooaja lõpuni on nüüd kokkulepe olemas. Leping on allkirjastatud ning edasi läheme sportliku printsiibi alusel. Lõpuks on ikkagi peatreeneril [Stefan Lindingeril] sõnaõigus, kuidas ta võistkonna komplekteerib," avaldas laskesuusaliidu spordidirektor Kauri Kõiv.

"Läbirääkimistel oli vahendajast [EADSE-st] väga palju kasu. Nad aitasid kõrvaltvaataja pilguga olukorda hinnata. Nemad peavadki olema neutraalsed ning kaitsma nii alaliidu kui ka sportlase huve," lisas Kõiv.

Refereeritud artikli täispikk versioon Delfi Spordis.