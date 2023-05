Eesti laskesuusakoondise peatreeneriks saab Stefan Lindinger

Lindinger on pikaaegse kogemusega treener ja sporditeadlane, kes on töötanud nii Austria, Norra kui ka Rootsi murdmaakoondiste juures.

Aastatel 2011–2012 treenis Lindinger koos toonase peatreeneri Wolfgang Pichleriga Venemaa laskesuusatamise naistekoondist. Samuti on ta juhendanud valgevenelasest neljakordset olümpiavõitjat Darja Domratševat.

Lindingeril on Salzburgi ülikoolist doktorikraad sporditeaduse ja kinesioloogia erialal. Oma teadustöös on ta keskendunud eelkõige suusatehnika ja biomehaanika uurimisele murdmaa-, laske- ja mäesuusatamises. Samuti on Lindinger olnud nii Salzburgi ülikooli professor kui ka töötanud teiste Euroopa ülikoolide juures.

"Stefan Lindinger eristus teistest peatreeneri kandidaatidest eelkõige oma teadustausta poolest. Sport kogu maailmas liigub teaduspõhisuse suunas ja ka Eestil on aeg seda teed minna," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

Teise treenerina toetab koondise tööd Karel Viigipuu, kes on varasemalt treeninud Audentese spordigümnaasiumi laskesuusatajaid ning Eesti laskesuusatamise noorte ja juunioride koondist.

Stefan Lindingeri käe all hakkavad treenima Johanna Talihärm, Regina Ermits, Rene Zahkna, Robert Heldna, Kristo Siimer, Tuudor Palm, Raido Ränkel, Marten Aolaid ja Jüri Uha. Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Hanna-Brita Kaasik jätkavad treenimist Indrek Tobrelutsu juhendamisel.

Koondise esimene tutvumislaager peetakse Otepääl, millele järgneb pikem treeninglaager Austrias.