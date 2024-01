Lindinger ERR-ile: kõik peavad saama võimaluse end MK-sarjas tõestada

Pikalt Eesti laskesuusakoondisest eraldi treeninud Johanna Talihärm jõudis alaliiduga kokkuleppele ning liitus Ruhpoldingu MK-etapiks taas koondisega.

Laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindinger ütles teisipäeval ERR-ile, et vahejuhtum täielikult lõppenud ei ole. "Me proovime parimat viisi leida. Nagu ma algusest peale olen öelnud, me peame kokku tulema, meil on tiim ja peame kõige osas kommunikeerima. Me töötame selle kallal, aga see ei ole lihtne," sõnas austerlane. "Täiesti lahendatud see ei ole, aga loodetavasti varsti juba on."

Talihärm ütles teisipäeval ERR-ile, et ei ole veel ideaalses vormis, sest oli terve oktoobri haige. Ruhpoldingus asendab ta Hanna-Brita Kaasikut, kes jääb aga merepinnast kõrgemal olevateks etappideks ise koondisesse.

"Johanna on hingamise ja tervise tõttu kõrgemal toimuvate etappide osas veidi piiratud. Ta ei taha nendele minna ning see ongi meie plaan, et Hanna-Brita läheb. [Kaasik] on praegu Ridnaunis, see on tema jaoks hea ettevalmistus. Sellest vaatest ei ole see kõige halvem asi," sõnas peatreener.

Lindingeri sõnul mängis Talihärma kaasamises rolli hooaja teise poole kvalifikatsioonireeglid. "Meil olid alaliidus arutelud, kohtumised Johanna ning [laskesuusaliidu spordidirektori Kauri Kõiviga]. Praeguse kvalifikatsiooni järgi on tal õigus siin olla, see oli ka põhiline faktor," ütles peatreener.

"Meie filosoofia on ka see, et anname kõigile maailmameistrivõistlusteks võimaluse end tõestada. Ka sellest vaatest ei ole see kõige halvem asi - kõik peavad saama võimaluse end MK-sarjas tõestada," ütles Lindinger.

Ruhpoldingu MK-etapp algab kolmapäeval naiste 4 x 6 km teatesõiduga. 7,5 km sprindisõit toimub reedel. Võistlustele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekannete vahendusel.