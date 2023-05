Talihärm peatreenerist: uus algus on minu jaoks olnud põnev

"Mul oli kaks talve, mis olid minu jaoks väga keerulised. See, et viimase talve lõpus tulid sellised sõidud, kus oli lootust, andis väga palju motivatsiooni edasi teha, edasi võidelda," rääkis Talihärm ERR-ile.

Esmaspäeval teatas laskesuusatamise alaliit, et koondise uueks peatreeneriks saab austerlane Stefan Lindinger, kes on töötanud nii Austria, Norra kui ka Rootsi murdmaakoondiste juures ja treeninud näiteks ka neljakordset olümpiavõitjat Darja Domratševat.

"Praegu on uus treener, mingil määral uus algus, mis on minu jaoks olnud väga põnev ja positiivne," tõdes Talihärm.

Talihärma sõnul pole ta uue peatreeneriga veel isiklikke treeningplaane arutanud. "Me ei ole jõudnud niimoodi maha istuda. Meil on vaja õppida tundma ühte inimest, temal päris mitut korraga. Eks ma ise ka tean sportlasena, mis on minu nõrgad ja tugevad küljed. Ma arvan, et see ei ole väga vaieldav, aga eks me näe, mida ta arvab," sõnas Talihärm.