Tipptreener konverentsil: kettaheide on kaheksa aastaga võimsalt arenenud

Teiste seas esinesid Tallinnas Mykolas Alekna treenerid Mo Saatara ja Mantas Jusis ja Samoa ketteheitja Alex Rose'i 70 meetri meeste klubisse aidanud Dane Miller. Kui mõne aasta eest ähvardas kettaheidet Teemantliiga kavast välja jäämine, siis uute tegijate esiletõus ja kõrgetasemelised võistlused on ala seisu oluliselt parandanud.

"2015. aastal oleks 65-meetrise heitega saanud tiitlivõistlustel medali, nüüd ei pruugi tulemusega 64.80 pääseda isegi kaheteistkümne parema sekka," rääkis ERR-ile Miller. "See on hullumeelne, kui plahvatuslikult on kettaheide kaheksa aastaga arenenud. See, mida praegu näeme, on äärmiselt pingeline ja sportlikus mõttes tõeline tipptase. Ka tänavused maailmameistrivõistlused tõid kettaheitele hulgaliselt tähelepanu."

Kuulitõuke maailmarekordimees Ryan Crouser on oma võimete maksimaalseks realiseerimiseks teinud tehnikas väikese revolutsiooni. Sarnaseid lahendusi otsivad ka kettaheitjad.

"Oleme jõudnud etappi, kus küsime, mida tuleks teha, et ketast veelgi kaugemale heita ja saad alale omaste piirangute juures endast veelgi rohkem kätte," selgitas Saatara. "Heitealadel on kasutada piiratud ruum, piiravad nii ring kui ka sektor. Kuidas sellistes tingimustes oma võimeid maksimaalselt realiseerida? Nii tekivadki ajaga tehnilised uuendused, mis võivad küll olla pealtnäha väikesed, aga kui võrrelda kümme aastat tagasi tegusid teinud mehi praeguste tippudega, on tehnika palju edasi läinud."

Mullu 23-aastaselt maailmameistriks tulnud Kristjan Cehi ja vaid 20-aastaselt Euroopa meistriks kroonitud Mykolas Alekna esiletõus näitab ilmekalt, et kettaheide ei ole ainult väga kogenud meeste ala.

"Treeningute tase paraneb jõudsalt üle kogu maailma suuresti tänu sellistele üritustele. Lapsed heidavad hästi väga noorelt. Ma siiski arvan, et näiteks

Daniel Stahl püsib tipus veel pikalt. Usun, et paljud kogenud heitjad on võimelised stabiilselt arenema isegi kuni 35-aastaseks saamiseni." tõdes Miller.