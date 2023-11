Naiskonna liider Anna Gret Asi tegi NCAA hooaja avamängus ilusa partii

Asi viibis Lõuna-Illinois' Edwardsville'i ülikooli vastu väljakul 27 minutit ja viskas selle ajaga mängu resultatiivseimana 20 punkti (kahepunktivisked 4/5, kolmesed 2/5, vabavisked 6/7), jagas neli resultatiivset söötu, võttis kolm lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. OSU on oma viimasest 18 hooaja avamängust võitnud 17.

"Vestlesime Anna Gretiga suvel põhjalikult sellest, mida me temalt sellel hooajal liidrirollis ootame," rääkis OSU peatreener Jacie Hoyt mängu järel. "Saan teda usaldada: [she's my girl! - toim] ta teab täpselt, mida me tahame saavutada, kuidas me seda tahame teha, milline see peaks välja nägema. Ta teab meie ootusi ja esitasingi talle väljakutse sellesse rolli astuda, oma uusi tiimikaaslasi aidata. Teeme selle kallal veel tööd, aga ta on olnud väga tubli, kõigile eeskujuks. See tähendab mulle palju ja on väga eriline, et mind aitab selline mängija."

Markus Ilver käis Wisconsini eest väljakul 19 minutit ning tabas kahest kolmepunktiviskest ühe, lisaks kogus eestlane viis lauapalli. Wisconsin alustas hooaega 105:76 võiduga Arkansas State'i üle. Kerr Kriisa koduülikool West Virginia sai Missouri State'i üle 67:59 võidu, Eesti koondise tagamängija peab hooaja esimesed üheksa mängu vahele jätma.

Johannes Kirsipuu oli hädas visketabavusega, kui tema kaheksast pealeviskest läbis korvirõnga vaid üks. Eestlane andis küll neli resultatiivset söötu ja tegi kolm vaheltlõiget, aga patustas ka kuue pallikaotuse ja viie isikliku veaga ning Central Arkansas pidi tunnistama Tulsa 70:53 paremust.

Peter Carey pääses Syracuse'i eest platsile kuueks minutiks ja tabas selle ajaga oma ainsa viske, lisaks jäi tema arvele kaks lauapalli ja üks isiklik viga. Syracuse sai oma hooaja avamängus 83:72 võidu New Hampshire'i üle. Ilusa kolledžidebüüdi tegi Kaspar Sepp, kes viskas Valparaiso 100:61 võidumängus Illinois' ülikooli Trinity Christiani üle kaheksa punkti, võttis kolm lauapalli ning sai protokolli kirja nii ühe vaheltlõike, korvisöödu kui viskeblokeeringu.