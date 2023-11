Arhitektiks õppiv Kibbermann: esimene projekt on spordihoonele kõrgem lagi

Kodusel Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Eesti koondise põhisidemängijana tegutsenud 21-aastane Karolina Kibbermann üritab sügisest alates ühendada võrkpallimängu õpingutega ülikoolis. Ta tõmbas selga valitseva Eesti meistri TalTechi naiskonna vormi.

"Meil on kaks kuni kolm korda nädalas võimalus hommikuti ka trenni teha. Lisaks on iga õhtu pallitrennid ja pluss siis veel mängud. Õhtustes trennides ma käin alati kohal, hommikustes trennides käin nii palju, kui kooli kõrvalt jõuan, sest läksin ka TalTechi õppima sellest aastast, et ülikoolil ikka kasud sees oleks ja oma üliõpilased võistkonnas mängiks," ütles Kibbermann ERR-ile.

Mida siis sidemängija ka tudeerib? "Hüppasin pea ees vette ja võtsin kõige keerulisema asja, mis TalTechis võtta vist annab - läksin arhitektuuri õppima. Loodetavasti ma seal ka vastu pean, selle õpe kestab viis aastat ja saab kokku nii bakalauruse- kui magristrikraadi. Paras amps, mida sööma hakata," vastas Kibbermann.

Esimene idee, mida tulevikus arhitektina teostada - kui konstruktsioon lubab - on juba olemas ja see on seotud võrkpalliga. "Minu esimene projekt saab olema kõrgem lagi TalTechi spordihoonele," sõnas Kibbermann.

Kaks aastat Prantsusmaal karastunud sidemängija loodab hoida head taset, kuigi mängudünaamika on kodus hoopis teisest puust, sest mängu kiirus ja ründajate löögikõrgused on madalamad. Kuivõrd TalTechil on palju erineval tasemel võistkondi, siis on spordihoone suur saal jagatud tihti kolmeks, mille ühes osas peab valitsev Eesti meister võistlusmänge.

Väga ebamugav olukord nii mängijatele kui publikule. "On kurb, et on palju pealtvaatajaid ja võiks üle suure saali mängida, aga selline luksus on meil nädalavahetuseti, sest siis on saal tühjem. Nädala sees on kolm platsi kõik kas harrastus- või profisportlasi täis. Keeruline on siin seda aega jagada," ütles Kibbermann.

Motivatsiooni on tal tänavuseks hoojaks kuhjaga, sest auhinnakapist puuduvad kuldsed kodused medalid. "Vaadates, et TalTech tõi eelmisel hooajal nii karikavõidu kui meistritiitli koju ja Balti liigas jäi neil medal võtamata, siis ma tahaks kindlasti kõik kolm väga kirkat medalit endale kollektsiooni juurde saada. Ma ei mäleta, et ma oleks enne välismaale minekut sellist väga märkimisväärset Eesti meistritiitlit üldse võitnud," ütles Kibbermann.

TalTech on Balti liigas võitnud seni kõik viis mängud ja juhib täiseduga ka Eesti meistrivõistlusi.