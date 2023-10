Lõuna-Aafrika Vabariik teenis võimsa lõpuspurdiga koha MM-finaalis

Stade de France'il aset leidnud poolfinaalis said paremini minema inglased, kes asusid kohtumist kahe penalty toel 6:0 juhtima. Lõuna-Aafrika Vabariik jäi terve avapoolaja vältel tagaajaja rolli ning loovutas 6:9 kaotusseisult Inglismaale veel ühe penalty ja poolajale mindi inglaste 12:6 eduseisul.

2003. aastal maailmameistriks tulnud Inglismaa lisas 53. minutil veel ühe väravalöögi ning asus üheksaga juhtima, kuid lõuna-aafriklased said 11 minutit enne kohtumise lõppu hakkama mängu esimese try'ga, kui RG Snyman palli napilt üle inglaste joone viis. Lõuna-aafriklased lisasid seejärel veel kaks punkti, et vahe kahele silmale lihvida.

Kaks minutit enne mängu lõppu realiseeris Handre Pollard veel penalty ning kolmekordne maailmameister napsas poolfinaalis napi 16:15 võiduga koha MM-finaalis.

"Kõik see töö, mis teinud oleme, tasus ära. See oli väga kole võit, aga tšempionid ületavad selle," sõnas Lõuna-Aafrika Vabariigi kapten Siya Kolisi. "Suur austus Inglismaale, nad on väga head tööd teinud. Keegi ei uskunud enne MM-i neisse, aga nad võtsid end kokku ja näitasid enda tõelist palet."

Finaalis kohtub Lõuna-Aafrika Vabariik Uus-Meremaaga, kes alistas esimeses poolfinaalis kindlalt Argentina 44:6. Mõlemad jahivad järgmisel laupäeval neljandat maailmameistritiitlit, pronksimatš peetakse reedel.