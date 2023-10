Endine ragbikoondislane MM-ist: see oli unelmate finaal, unelmate turniir

Turniir kulmineerus laupäeval Pariisis toimunud finaaliga, kus tiitlikaitsja Lõuna-Aafrika Vabariik alistas Uus-Meremaa 12:11 ning sai esimeseks neli korda MM-trofee võitnud koondiseks. Kolmanda koha matšis alistas Inglismaa päev varem Argentina.

"See oli kindlasti unelmate finaal ja ütleks isegi, et unelmate turniir. Eriti play-off'idest alates: oli uskumatu, mida me sel turniiril nägime. Kulminatsioon Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel oli väga võimas," rääkis Lorens ETV spordiuudiste stuudios.

Nelja aasta pärast toimub järgmine ragbi MM-finaalturniir Austraalias. Sealsest ragbiarmastusest on oma osa saanud ka seal elanud Lorens. "Elu jääb seisma. Ragbi on seal kindlasti spordialaks number üks, kui MM seal tuleb, hingab kogu Austraalia ragbit. See tähendab austraallastele ülipalju," kinnitas endine koondislane.

Ragbi MM algas Prantsusmaal 8. septembril ja kestis koguni seitse nädalat, ainuüksi finaali ootasid mõlemad koondised ühe nädala. "Kuna tegemist on ikkagi kontaktspordiga, on sul vaja seda nädalat, vähemalt viis-kuus-seitse päeva taastumiseks. See on põhjuseks, miks ta kestab vähemalt kaks kuud," tõdes Lorens.

Mis juhtuks, kui Eesti ragbikoondis läheks näiteks Uus-Meremaa või Lõuna-Aafrika Vabariigiga kokku? "Annaks jumal, et me ei lähe! Kuna meie oleme rohujuuretasandil, ei oleks see meie tervisele hea," naeris Lorens.