Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

Soome jäähokikoondis
Šveitsis toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused lõppesid võõrustaja jaoks südantlõhestava kaotusega, kui Soome koondis viskas lisaperioodil otsustava värava ning tuli sellega viiendat korda maailmameistriks.

Soomel õnnestus kohtumise 14. minutil litter võõrustaja väravasse saata, aga vaide järel otsustati tabamus tühistada. Kui esimesel kolmandikul tekitasid mõlemad meeskonnad omajagu olukordi, siis teine periood möödus äärmiselt tagasihoidlikus tempos ning otsustavale kolmandikule mindi vastu väravateta viigiseisul.

Seitse minutit enne normaalaja lõppu tekkis Soome värava ees olukord ning esmapilgul paistis, et Šveits oli kohtumist juhtima läinud, aga litter ei ületanud joont ja tabloole jäi 0:0 viigiseis. See püsis kuni mängu lõpuni, mis tähendas, et maailmameister selgus nn kuldse värava abil.

Pool minutit pärast lisaperioodi algust tabas litter Šveitsi värava posti, kuid seejärel jätkus mäng sama stsenaariumi järgi: mõlemad meeskonnad said kolm kolme vastu mängitaval lisaperioodil võimalusi, aga viigiseis püsis. Soomlased näitasid siis aga sisu, kui Buffalo Sabresi ründaja Konsta Helenius kümme minutit ja 42 sekundit pärast lisaaja algust mängu esimese ja viimase värava viskas ning Soome viiendat korda maailmameistriks viis.

Soomlased võitsid oma esimese MM-tiitli 1995. aastal ning võidutsesid veel 2011., 2019. ning 2022. aastal. Tänavusel MM-il teenisid nad A-grupis just Šveitsi järel teise koha ning alistasid siis veerandfinaalis Tšehhi 4:1 ning poolfinaalis Kanada 4:2.

Šveits mängis MM-i finaalis kolmandat aastat järjest ning kokku kuuendat korda, aga kuldmedalit seni võita suudetud ei ole.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

