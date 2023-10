Argentina tuli kaotusseisust välja, aga ragbi MM-pronksi teenis Inglismaa

Inglismaa läks Pariisis toimunud pronksimatšis vähem kui veerand tunniga 13:0 ette, aga Tomas Cubelli ja Santiago Carrerase try'd viisid mängu tagasi tulnud Argentina juhtima. Theo Dan taastas seejärel Inglismaa edu ning kuigi mängu lõpus realiseerisid mõlemad koondised penalti, pidas Inglismaa kaitse vastu ja tõi neile esmakordselt MM-pronksi.

"See polnud kõige kõrgema kvaliteediga mäng, küll oli see väga pingeline. Tunnustan Argentinat nende mängustiili ja selja taha jäänud turniiri eest. Oli näha, et mõlemad koondised on MM-i jooksul arenenud," rääkis Inglismaa peatreener Steve Borthwick.

Ragbi MM-finaal peetakse laupäeva õhtul samuti Stade de France'il, kohtuvad kolmekordne maailmameister Uus-Meremaa ja tiitlikaitsja Lõuna-Aafrika Vabariik.