Uus-Meremaa ei jätnud MM-i poolfinaalis Argentinale sõnaõigust

Will Jordan lõpetas mängu kolme try'ga, Shannon Frizell sai kirja kaks ning Jordie Barrett ja Aaron Smith mõlemad ühe try. Emiliano Boffelli realiseeris Argentina kasuks kaks penaltit.

Kõikidel ragbi maailmameistrivõistlustel mänginud Argentina jõudis poolfinaali kolmandat korda, nende parimaks tulemuseks on pronksmedal 2007. aasta MM-ilt. Ka toona mängiti Prantsusmaal. Ala suurriik Uus-Meremaa on seevastu nelja parema seast välja jäänud vaid korra (2007), eelmisel MM-il sai kolmekordne maailmameister kolmanda koha.

"On olnud kaks head nädalat. On suurepärane ja rahuldustpakkuv tunne, et kogu töö on meid viinud finaali. Töö algab alles nüüd. Vaatame teist poolfinaali, teeme end korda ja teame, et meil on võimalus võita MM-tiitel, midagi, millest unistab iga ragbimängija," rääkis Aaron Smith.

"Valmistusime hästi, aga mängus saad mõningaid asju kontrollida ja mõningaid mitte. Tõde on, et Uus-Meremaa oli meist igas mängu osas parem ja see ongi selgitus: vastased olid meist lihtsalt üle. See on meie jaoks õppetund," tõdes Argentina prop Francisco Gomez.

Teises poolfinaalis kohtuvad laupäeval tiitlikaitsja Lõuna-Aafrika Vabariik ja Inglismaa, meeskonnad, kes mängisid nelja aasta taguses finaalis.