100 spordihetke | Kiiruisutaja Ants Antson

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. 37. osa peategelane on kiiruisutamise olümpiavõitja Ants Antson – Eesti kiiruisutamise legend ja esimene eestlasest taliala olümpiavõitja.

1964. aasta on Eesti spordiajaloos Ants Antsoni aasta. Õigupoolest kuulub Antsonile kogu see talispordikümnend. Antsoni olümpiakuld Innsbrucki taliolümpiamängude 1500 meetri kiiruisutamisedistantsilt on kinnistunud suure hulga eestlasse teadvusesse, nagu ka Antsoni võiduaeg 2.10,3 ning Gunnar Hololei raadioreportaaž.

Samal aastal võitis Antson ka Euroopa meistritiitli ning püstitas maailmarekordi 3000 meetri distantsil. Ants Antson tunnistati aasta lõpul maailma parimaks kiiruisutajaks. Esimese Eesti taliolümpiamängude kuldmedalivõitjana pälvis Antson maineka Oscar Mathieseni auhinna, millega tunnustatakse maailma aasta parimat kiiruisutajat. Mõistagi valiti Antson samal aastal ka Eesti aasta sportlaseks.

See oli Eesti kiiruisutamise kuldaeg.