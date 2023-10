Brasiilia 37-mänguline kaotusteta seeria katkes, Neymar sai viga

Brasiilia hoidis avapoolajal rohkem palli, aga 42. minutil andis Maximiliano Araujo (Uruguay) suurepärase tsenderduse ja Darwin Nunez lõi peaga palli väravasse.

Paar minutit hiljem jäi murule lebama Neymar, keda tohterdati mitu minutit ja vahetati seejärel Richarlisoni vastu välja. Brasiilia jalgpalliliidu allikate teatel väänas Saudi Araabias palliv mängumees tugevalt põlve.

"Loodame, et see pole midagi tõsist," lausus Brasiilia kapten Casemiro pärast mängu telekanalile Globo. "Ta on meie jaoks tähtis mängija, hindame teda väga. Tal on olnud palju vigastusi ja just siis, kui ta hakkab hoogu koguma, tuleb taas trauma."

Teisel poolajal ei suutnud Brasiilia mängu käiku muuta. Hoopis Uruguay lõi 77. minutil teise värava. Nunez edestas võitluses kahte Brasiilia kaitsjat ja söötis Nicolas de la Cruzile, kes palli väravasse saatis.

Brasiilia lõpetas kohtumise ainsagi pealelöögita raamide vahele ja sai esimese kaotuse MM-valikturniiril pärast 2015. aastat ehk ühtlasi katkes 37-mänguline kaotusteta seeria. Uruguay võitis viimati Brasiiliat 2001. aastal.

Parem õhtu oli Brasiilia suurel rivaalil ja valitseval maailmameistril Argentinal, kes alistas tänu Lionel Messi 32. ja 42. minuti tabamustele võõrsil Peruu 2:0.

Venezuela oli kodus üle Tšiilist 3:0 ja Paraguay sai jagu Boliiviast 1:0. Ecuadori ja Colombia mäng lõppes 0:0 viigiga.

Tabeliseis nelja vooru järel: 1. Argentina 12 punkti, 2. Uruguay 7, 3. Brasiilia 7, 4. Venezuela 7, 5. Colombia 6, 6. Ecuador 4, 7. Paraguay 4, 8. Tšiili 4, 9. Peruu 1, 10. Boliivia 0.