Uruguay ja Manchester Unitedi poolkaitsja viidi kanderaamil väljakult minema

Uruguay ja Manchester Unitedi poolkaitsja Manuel Ugarte sai jalgpalli maailmameistrivõistluste alagrupiturniiri viimases kohtumises Hispaania vastu tõsise põlvevigastuse kahtluse ning viidi avapoolaja lõpus kanderaamil väljakult minema.

Ugarte vigastas põlve 44. minutil, kui põrkas kokku oma koondisekaaslase Mathias Oliveraga. Poolkaitsja lahkus väljakult pisarates ning Uruguay kaotas kohtumise Hispaania koondisele 0:1, mis tähendas ühtlasi ka turniirilt väljalangemist.

Lisaks Uruguayle ootab Manchester United Uruguay koondise arstide hinnangut vigastuse ulatuse kohta. Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul kardetakse Inglismaa klubis, et tegemist võib olla raske põlvevigastusega, mis jätab Ugarte pikaks ajaks väljakutelt eemale.

Vigastus tuli halval ajal nii Uruguayle kui ka Manchester Unitedile. Koondises oli Ugarte hinnatud keskväljajõud, samal ajal kavatses United suvel oma poolkaitset ümber kujundada. Ugarte kuulus mängijate hulka, kelle müügist loodeti teenida raha uute täienduste palkamiseks. Tõsisema vigastuse korral võivad võimalikud ostjaklubid läbirääkimised edasi lükata või neist sootuks loobuda.

Vigastus juhtus vahetult pärast Hispaania võiduväravat. Mäng jätkus ning samas rünnakus lõi Alex Baena kohtumise ainsa värava. Uruguay mängijad leidsid, et vastased oleksid pidanud palli vigastuse tõttu auti lööma.

Esialgsete hinnangute järgi kardetakse põlve tõsisemat sidemevigastust, kuid lõplik diagnoos selgub alles pärast täiendavaid uuringuid. Manchester United ootab praegu Uruguay koondise arstide hinnangut, enne kui otsustab mängija edasise raviplaani.