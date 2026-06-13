USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt

Paraguay jaoks algas mäng kohe kehvasti, sest söödu teekonnale ette jäänud Damian Bobadillast lendas pall seitsmendal minutil nende oma väravasse.

Sellega ameeriklased aga ei piirdunud. 28. minutil sai Folarin Balogun üks-üks olukorda vastaste väravavahiga ja lahendas ära, aga VAR näitas siiski suluseisu.

Kaua ei tulnud USA-l aga teist tabamust oodata. Vaid kolm minutit hiljem toimetas Christian Pulisic palli uuesti Balogunile ja sedapuhku lõi AS Monaco ründaja palli ka määrustepäraselt väravasse.

Esimese poolaja üleminutitel põrutas Balogun palli korra veel Paraguay väravasse ja see tähistas võõrustajale juba poolajapausiks 3:0 edu.

Paraguay helge hetk sündis 73. minutil, mil Mauricio näitas oma oskuseid ja kõmmutas palli ka USA väravasse. Resultatiivse söödu sai kirja Julio Enciso.

Lõplik sõna jäi siiski ameeriklastele, kes kombineerisid kohtumise üleminutitel osavalt ja Giovanni Reyna pääses seejärel välisküljega löögile, millest pall lendas kenasti veel korra Orlando Gilli valvatavasse puuri.

Seega alustas USA kodust turniiri kolme punktiga. Paraguayga mängiti ka mullu novembris kontrollkohtumist ja siis võideti 2:1, kusjuures väravad tulid taas Reynalt ja Balogunilt.