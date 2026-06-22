X!

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril tuli Egiptus G-alagrupis Uus-Meremaa vastu kaotusseisust välja ja võitis 3:1. H-alagrupis mängisid Uruguay ja Roheneemesaared 2:2 viiki.

Finn Surman viis Uus-Meremaa juba 15. minutil juhtima, kuid 58. minutil viigistas Mostafa Ziko seisu 1:1-le ja üheksa minutit hiljem andis sama mees väravasöödu Mohamed Salah tabamusele. Lõppseisu 3:1 vormistas 82. minutil Mahmoud Trezeguet, kes suunas Salahi nurgalöögist tulnud palli peaga väravasse.

Egiptuse jaoks oli tegemist läbi aegade esimese võiduga MM-finaalturniiril. Ühtlasi tõusti G-alagrupis nelja punktiga liidriks. Egiptusele järgnevad Iraan ja Belgia, kes on mõlemad kahe punkti peal.

Alagrupifaasi viimses voorus läheb Egiptus vastamisi Iraaniga, Belgia mängib samal ajal Uus-Meremaaga.

G-alagrupp

Uus-Meremaa

1
:
3

Egiptus

90:00

  • Surman15'
  • ZIko58'
  • Salah67'
  • Trezeguet82'

Mõned tunnid varem toimunud H-alagrupi vastasseisus mängisid Uruguay ja Roheneemesaared 2:2 viiki. Roheneemesaared läks 21. minutil Kevin Pina väravast 1:0 ette. Uruguay pööras avapoolaja lõpus kaotusseisu lühikese ajaga 2:1 eduks, kui esmalt oli 44. minutil täpne Maximiliano Araujo ja seejärel sai kuuendal lisaminutil jala valgeks Agustin Canobbio. Roheneemesaartele päästis viigipunkti Helio Varela tabamus 61. minutil.

Uruguayl ja Roheneemesaartel mõlemal on kahe mängu järel kirjas kaks punkti. Alagruppi juhib Hispaania, kes sai mängupäeva esimeses kohtumises 4:0 jagu Saudi Araabiast. Uruguay kohtub viimases voorus Hispaaniaga ja Roheneemesaared mängib Saudi Araabiaga.

H-alagrupp

Uruguay

2
:
2

Roheneeme­saared

90:00

  • Araujo44'
  • Canobbio45+6'
  • Pina21'
  • Varela61'

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

MM-i tänased mängud
19.50
ETV2
J-alagrupp
Argentina – Austria
Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Joel-Rasmus Remmel

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

06:13

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

00:08

Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

21.06

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Curacao puurilukk: minu auks võiks kuju püstitada!

21.06

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

21.06

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

21.06

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

20.06

Holland lõi Rootsile viis väravat ja andis konkurentidele tormihoiatuse

20.06

Ancelotti: Neymar peaks Šotimaa mänguks valmis olema

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

09:07

Serena Williams osaleb Wimbledoni slämmiturniiril

08:33

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

08:05

Martin Rump teenis Nürburgringil märgilise võidu

06:13

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

00:08

Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

21.06

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

21.06

Tihemetsas alistas Rillo Saare, Lihtsa ja Lamp jätkasid võidulainel Uuendatud

21.06

Eesti lõpetas Euroopa liiga võiduga kolmes geimis

21.06

Valga triatlonil võitsid esmakordselt Eesti meistritiitli Pius ja Zukker

21.06

Mauri Villmann tuli kodusel turniiril Eesti parimana üheksandaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo