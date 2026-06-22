Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

Jalgpalli MM-finaalturniiril tuli Egiptus G-alagrupis Uus-Meremaa vastu kaotusseisust välja ja võitis 3:1. H-alagrupis mängisid Uruguay ja Roheneemesaared 2:2 viiki.

Finn Surman viis Uus-Meremaa juba 15. minutil juhtima, kuid 58. minutil viigistas Mostafa Ziko seisu 1:1-le ja üheksa minutit hiljem andis sama mees väravasöödu Mohamed Salah tabamusele. Lõppseisu 3:1 vormistas 82. minutil Mahmoud Trezeguet, kes suunas Salahi nurgalöögist tulnud palli peaga väravasse.

Egiptuse jaoks oli tegemist läbi aegade esimese võiduga MM-finaalturniiril. Ühtlasi tõusti G-alagrupis nelja punktiga liidriks. Egiptusele järgnevad Iraan ja Belgia, kes on mõlemad kahe punkti peal.

Alagrupifaasi viimses voorus läheb Egiptus vastamisi Iraaniga, Belgia mängib samal ajal Uus-Meremaaga.

Mõned tunnid varem toimunud H-alagrupi vastasseisus mängisid Uruguay ja Roheneemesaared 2:2 viiki. Roheneemesaared läks 21. minutil Kevin Pina väravast 1:0 ette. Uruguay pööras avapoolaja lõpus kaotusseisu lühikese ajaga 2:1 eduks, kui esmalt oli 44. minutil täpne Maximiliano Araujo ja seejärel sai kuuendal lisaminutil jala valgeks Agustin Canobbio. Roheneemesaartele päästis viigipunkti Helio Varela tabamus 61. minutil.

Uruguayl ja Roheneemesaartel mõlemal on kahe mängu järel kirjas kaks punkti. Alagruppi juhib Hispaania, kes sai mängupäeva esimeses kohtumises 4:0 jagu Saudi Araabiast. Uruguay kohtub viimases voorus Hispaaniaga ja Roheneemesaared mängib Saudi Araabiaga.