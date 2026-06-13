X!

Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

Jalgpalli MM
Neymar.
Neymar. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Carlo Ancelotti kinnitas, et koondise kõigi aegade edukaim väravakütt Neymar jätab laupäevase mängu Marokoga vahele.

Neymar on viimastel nädalatel olnud hädas säärelihase vigastusega. Ancelotti avaldas lootust, et kogenud ääreründaja saab trenni naasta järgmisel nädalal.

"Neymar pingutab kõvasti, et võimalikult kiiresti terveks saada. Eeldame, et ta suudab treeni naasta järgmisel nädalal. Me ei kutsunud teda koondisesse ainult tema suurepärase tehnilise oskuse pärast, vaid ka tema kogemuse ja eeskuju pärast, mida ta saab noorematele mängijatele näidata," ütles Ancelotti.

Brasiilia särgis 79 väravat löönud Neymar esindas rahvuskoondist viimati 2023. aasta oktoobris, kui vigastas MM-valikmängus Uruguay vastu pahasti põlve.

Lisaks Marokole läheb Brasiilia C-alagrupis vastamisi ka Haiti ja Šotimaaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
B-alagrupp
Katar – Šveits
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

13:47

Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

09:42

USA loots loodab, et tähtmängija vigastus ei ole tõsine

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

12.06

Kanada ei lubanud Ghana poolkaitsjal riiki siseneda

12.06

ERR USA-s: jalgpalli MM meelitab riiki spordifänne kogu maailmast

12.06

Jaapani kapten Endo jääb MM-ist eemale ja lõpetab koondisekarjääri

12.06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

13:47

Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

13:12

Suppi jäi Saksamaal teist päeva järjest esimesena pjedestaalilt välja

12:45

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11:52

Ööjooksu Rakveres võitsid Karel Hussar ja Külli Sizask

11:26

Lusti teeb ookeani taga head võistlust

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

10:16

Maailma teine reket sai Queen'sis üllatuskaotuse

09:42

USA loots loodab, et tähtmängija vigastus ei ole tõsine

09:11

Allika Inkeri Moser valiti Euroopa parimaks suvealade sportlaseks

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo