Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

Neymar on viimastel nädalatel olnud hädas säärelihase vigastusega. Ancelotti avaldas lootust, et kogenud ääreründaja saab trenni naasta järgmisel nädalal.

"Neymar pingutab kõvasti, et võimalikult kiiresti terveks saada. Eeldame, et ta suudab treeni naasta järgmisel nädalal. Me ei kutsunud teda koondisesse ainult tema suurepärase tehnilise oskuse pärast, vaid ka tema kogemuse ja eeskuju pärast, mida ta saab noorematele mängijatele näidata," ütles Ancelotti.

Brasiilia särgis 79 väravat löönud Neymar esindas rahvuskoondist viimati 2023. aasta oktoobris, kui vigastas MM-valikmängus Uruguay vastu pahasti põlve.

Lisaks Marokole läheb Brasiilia C-alagrupis vastamisi ka Haiti ja Šotimaaga.