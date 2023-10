Ränga põlvevigastuse saanud Neymar peab operatsioonile minema

Brasiilia kaotas teisipäeva õhtul võõrsil Uruguayle 0:2, vahetult enne avapoolaja lõppu põrkas brasiillaste ründetäht kokku Nicolas de la Cruziga, haaras koheselt vasakust põlvest ning jäi mitmeks minutiks murule lebama.

Kolmapäeval kinnitasid nii tema koduklubi Al Hilal kui Brasiilia jalgpalliliit, et koondise eest 128 mänguga 79 väravat löönud Neymar rebestas põlve ristastisideme ning meniski ja tal tuleb minna operatsioonile.

Arvestades sarnaste vigastuste tavapärast taastumisaega, on tõenäoline, et Neymar ei saa Brasiilia koondist suve alguses USA-s toimuval Copa Americal aidata.

The medical tests "NEYMAR " underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



