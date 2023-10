Hästi alustanud Suurorg: tuleb teha targemaid otsuseid, mitte väsimuse pealt lollusi

Tänavu suvel ka Eesti koondist esindanud 21-aastane Suurorg naasis Hispaaniast Badalona Joventuti süsteemist üheks hooajaks kodumaale, et koguda enesekindlust ja mängupraktikat.

Laupäeval viis ta TalTechi vägeva võiduni Riia VEF-i üle. Kahe mängu järel on ta Eesti-Läti liiga parim korvikütt.

"Nad nõudsid Hispaaniast, et ma saaks mängupraktikat. Olen kursis, mis nad seal teevad. Ühe aasta olin seal ära. Nüüd ma tean, mida nad minust ootavad ja kuidas ma arenema pean," lausus Suurorg ERR-ile.

"Leidsin hea koha, [Peatreener Alar] Varrakuga on meil hea klapp. Juba suvel U-20 koondises oli ja nüüd siin ka. Annan endast parima, üritan olla meeskonna liider. Viimased kolm hooaega pole ma saanud 30+ minutit mängida. Annan endast parima ja üritan, et võistkonnal ka hästi läheks."

Varrak sõnas, et noorte meeste kiitmisega tuleb olla natuke ettevaatlik. "See võib mõjuda kahtepidi, aga fakt on, et ta on tubli ja kui see võimalus tekkis ta võistkonda tuua, siis me kordagi isegi ei kõhelnud," lausus peatreener.

"Hooaeg on individuaalselt alanud suurepäraselt, aga kindlasti peab valmis olema - vastased hakkavad rohkem ja rohkem talle tähelepanu pöörama. Seda enam peab veel rohkem tööd tegema ja arenema."

Hooaja alguses on Suurorg paistnud silma mitmekülgsusega. "Üritan ise teha ja kaaslasi leida, sest olen ikkagi mängu juht. Pean mängu ajal teisi üles otsima," ütles mängumees.

"Aga mis ma saan veel paremini teha? Ikkagi paremad otsused. Ise olen ka noor. Otsustavatel hetkedel targemad otsused, väsimuse pealt hakkan tegema lollusi."

TalTechi jaoks jätkub hooaeg kolmapäeval, kui koduväljakul võetakse vastu Viimsi.