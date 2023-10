Endine tippsprinter Chambers: loodetavasti taastab kergejõustik oma kunagise hiilguse

60 meetri jooksu maailmameister Dwain Chambers ei tulnud Eestisse õpetama jooksutehnikat, vaid tema soov on esile tõsta sportlase ja treeneri suhet ja spordi vaimset poolt. Ta on kindel, et suurte kogemustega välistreenerite Eestisse toomine aitab innustada siinseid noori ja tõsta ala üldist taset.

"Tehniline pool, erinevad harjutused ja korralik soojendus on vaid väike osa tervikust. Sa pead oskama toime tulla nii edu kui ka tagasilöökidega. Selleks on vaja vaimujõudu. Tippsportlased, aga ka tavainimesed kipuvad treenima ainult keha, kuid unustavad, et vaim kannab keha. Õigesti tegutsedes tagad stabiilsuse kõrgel tasemel," ütles endine tippsprinter ERR-ile.

Chambersi sõnul on kergejõustik viimase paarikümne aastaga justkui märkamatult, aga samas põhjalikult muutunud. "Rajakatted ja naelikud on muutunud paremaks. Sportlased on geneetiliselt võimekamad. Kõige sellega kaasnevad uued väljakutsed, kuid see teeb ala huvitavamaks ja võimaldab publikul sportlaste tegevust paremini hoomata. Kergejõustikus on esile kerkinud

väga erinevate võimetega sportlased nagu Usain Bolt, Carl Lewis ja Shelly-Ann Fraser-Pryce - kõik see teeb kergejõustiku jälgimise palju põnevamaks."

Samal ajal valutab Chambers kergejõustiku pärast südant, sest temagi tunnistab, et spordialade kuningannal on probleeme publikuhuviga.

"Ma armastan sporti, aga vihkan seda, kui vähe näeb kergejõustikku televiisorist. Kui oleks rohkem teleülekandeid, oleks meil paremad võimalused tuua noori sprindi ja laiemalt kergejõustiku juurde. See omakorda aitaks spordiala paremini turundada. On suurepärane, et Budapesti MM tõi tänavu staadioni rahvast täis. Seda oli vägev näha ja see on midagi nii olulist, millest oleme puudust tundnud. See näitab, et huvi kergejõustiku vastu on olemas, aga me peame seda rohkem kajastama ja loodetavasti taastab kergejõustik nii oma kunagise hiilguse," selgitas Chambers.