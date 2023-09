Eesti naiste jalgpallikoondis kohtub teisipäeval tugeva Iisraeliga

Kui Eesti jalgpallinaiskond tegi Tamme staadionil tavapärase mängupäevaeelse treeningu, siis Iisraeli naiskond jättis esmaspäeval harjutuskorrad vahele. Vastaste koondis tähistas judaismi suurimat püha - lunastuspäeva, mille jooksul tööd ei tehta.

"Iisraeli koondis [esmaspäeval] terve päev ühtegi söögikorda ei võtnud, ehk siis nad terve päeva paastuvad. See tähendab seda, et neil jääb ära ka mängueelne treening, mis jalgpalli mõttes on pigem tavapäratu, aga me näeme selliseid sarnaseid praktikaid suurturniiridel," ütles Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme ERR-ile.

Iisraeli naiskond annab vormile viimase lihvi teisipäeva hommikul. Tartusse jõudisid nad juba reedel ja nende ohutuse tagab spetsiaalne turvameeskond. "Iisraeli koondiste võõrustamine toob endaga kaasa turvatiimi. Mis tähendab, et ükskõik, kuhu Iisraeli koondis läheb, siis seda kontrollib enne nende turvameeskond. See tähendab mänguväljakut, hotelli, busse," lisas Nõmme.

Kui Eestil on nimekirjas vaid üks välisliigas mängiv pallur, siis Iisrael kutsus tugevatele koduliiga tegijatele lisaks koondisesse Saksamaal, Türgis, Portugalis ja Hispaanias mängivad naised.

"Neil on väga heades liigades mängivad mängijad. Nad on väga kiired ja osavad tehniliselt. Ründes on neil väga suured jõud, ka keskväljal on neil Bundesligas palliv mängija. Kindlasti neil on seda kogemust ja välismaajõudu. Ei ole kerge vastane," ütles Eesti naiskonna ründaja Lisette Tammik.

Maailma edetabelis 70. tabelireal paiknev Iisraeli naiskond on Eestiga võrreldes 28 kohta kõrgemal. Sellist palliga rallit, nagu näidati reedel Kashastani vastu, teisipäeval oodata pole.

"Kindlasti peame keskenduma sellele, et võimalikult hästi oma rünnakud ära lahendada, sest teame, et Iisrael on tugev vastane ja seda ründeruumi me neile avada ei soovi, mis tähendab, et kaitsest lähtuvalt on meile plaan peale minna küll," sõnas Eesti naiskonna peatreener Sirje Kapper.

Kuna Armeeniaga mäng lükkus edasi, siis teeb Iisrael Rahvuste liiga debüüdi just Tartus. Tammiku sõnul peaks Eesti otsima väravat kontrarünnakutest ja standardolukorradest. "Kindlasti mängime kaitsest lähtuvalt. Me teame, et Iisrael on väga-väga hea ründes. Kui meile jäävad ruumid, siis peame ära kasutama oma kontrarünnaku võimalused. Ma arvan, et see on järgmise mängu võti," sõnas ründaja.

Eestil on avavoorust kirjas punkt. Teisipäeva õhtul kell 18.00 Tamme staadionil algav mäng näitab, kas tuleb lisa.